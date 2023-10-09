Советник мэра Петр Андрющенко рассказал, что враги даже уже не соблюдают глобальных мер безопасности, перемещая системы ПВО. Также оккупанты в Мариуполе начали мобилизовывать юношей в российскую армию.

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Что известно о переброске резерва в Мариуполь

Очередной резерв живой силы переведен в Мариуполь и район. Зафиксировано прибытие вновь сформированных и/или вновь набранных российских подразделений. На шевронах – две пушки,

– написал Петр Андрющенко.

Он добавил со ссылкой на утверждение источников, что у переброшенных врагов даже форма в состоянии "ни разу не стиралась". Речь идет об ориентировочно до 5 тысяч вражеских военных.

"Последнее подобное введение новых резервов фиксировалось нами в апреле 2023 года", – отметил советник мэра Мариуполя.

По его словам, россияне также перебрасывают и перемещают технику. В частности, украинская сторона зафиксировала:

усиление перемещения систем ПВО в и вокруг города без соблюдения глобальных мер безопасности;

дополнительное развертывание систем связи вдоль побережья от села Мелекино в направлении Бердянска.

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