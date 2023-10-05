Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что ситуация будет только обостряться. По его словам, под видом призыва оккупанты хотят мобилизовать людей, которых им не хватает.

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Единственный способ – убежать

Новость о мобилизации мариупольцев вполне ожидаема. Такая ситуация и в других оккупированных городах, в частности в Бердянске. Там также раздают повестки и под видом призыва мобилизуют людей.

Из Мариуполя уже отправили примерно 20 юношей и процесс только набирает обороты. Оккупанты хотят собрать много людей от 18 до 30 лет и мариупольцы подпадают под мобилизацию, которая происходит под видом призыва. Поэтому можем посоветовать мужчинам как можно быстрее ехать из Мариуполя пока это возможно,

– подчеркнул Андрющенко.

Обещаниям российского командования, которое якобы не должно было привлекать призывников на фронт, не стоит верить. По словам Андрющенко, уже в прошлом году в лагерях подготовки мобилизованных, расположенных на территории Мариупольского района, видели призывников. Следовательно, единственным способом избежать службы является бегство из города.

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Уезжать надо немедленно

Еще в марте 2023 года украинские власти предупреждали мариупольцев о том, что россияне возобновляют военный учет вместе с принудительной выдачей паспортов. В апреле у оккупантов заработали военные комиссии, хотя на протяжении всех этих месяцев, россияне убеждали мариупольцев, что на самом деле Украина лжет.

Мы говорили, что осенью начнется мобилизация под видом призыва, последовательно это освещали. Пока россияне не запустили эту машину на полную, еще можно сбежать. Я уверен, что через месяц это уже не будет возможным,

– подчеркнул Андрющенко.

Сегодня россияне не хотят бунта в городе, потому забирают людей в армию постепенно. Но со временем мобилизация станет масштабнее, как это когда-то было в Донецке. Там люди к такой ситуации уже привыкли и не протестуют.

Надо бежать из города, уезжать. Пути известны, потому что мы сообщаем о них постоянно, сопротивление также информирует о по меньшей мере 3 путях, по которым можно выехать, пока россияне еще не установили границ для мужчин призывного возраста,

– рассказал советник городского головы.

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