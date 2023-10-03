Как сообщил Центр национального сопротивления, россияне производят мобилизацию с 1 октября по 31 декабря. На временно оккупированных территориях Украины захватчики хотят провести незаконные мобилизационные мероприятия.

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Этот преступный процесс контролирует Медведев

Бывший президент страны-агрессорки и действующий заместитель председателя совбеза этого государства-террориста лично контролирует мобилизационный план на оккупированных территориях. Дмитрий Медведев в сентябре 2023 года посещал временно захваченную россиянами часть Донецкой области.

Среди всех временно оккупированных территорий больше людей захватчики хотят принудительно мобилизовать на Донетчине и Луганщине, а также в Крыму. В ЦНС напомнили, что каждое преступление на временно оккупированных территориях фиксируется. Поэтому никто из причастных к незаконным мобилизационным мерам коллаборантов и захватчиков не избежит наказания.

Что говорят эксперты о мобилизации у окупантов