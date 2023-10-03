Як повідомив Центр національного спротиву, росіяни проводять мобілізацію з 1 жовтня по 31 грудня. На тимчасово окупованих територіях України загарбники хочуть провести незаконні мобілізаційні заходи.

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Цей злочинний процес контролює Медведєв

Колишній президент країни-агресорки та чинний то заступник голови радбезу цієї держави-терориста особисто контролює мобілізаційний план на окупованих територіях. Дмітрій Медведєв у вересні 2023 року відвідував тимчасово захоплену росіянами частину Донецької області.

Серед усіх тимчасово окупованих територій найбільше людей загарбники хочуть примусово мобілізувати на Донеччині та Луганщині, а також у Криму. В ЦНС нагадали, що кожен злочин на тимчасово окупованих територіях фіксується. Тому ніхто з причетних до незаконних мобілізаційних заходів колаборантів та загарбників не уникне покарання.

Що кажуть експерти про мобілізацію в окупантів