Як повідомив Центр національного спротиву, росіяни проводять мобілізацію з 1 жовтня по 31 грудня. На тимчасово окупованих територіях України загарбники хочуть провести незаконні мобілізаційні заходи.
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Цей злочинний процес контролює Медведєв
Колишній президент країни-агресорки та чинний то заступник голови радбезу цієї держави-терориста особисто контролює мобілізаційний план на окупованих територіях. Дмітрій Медведєв у вересні 2023 року відвідував тимчасово захоплену росіянами частину Донецької області.
Серед усіх тимчасово окупованих територій найбільше людей загарбники хочуть примусово мобілізувати на Донеччині та Луганщині, а також у Криму. В ЦНС нагадали, що кожен злочин на тимчасово окупованих територіях фіксується. Тому ніхто з причетних до незаконних мобілізаційних заходів колаборантів та загарбників не уникне покарання.
Що кажуть експерти про мобілізацію в окупантів
- Нещодавно політолог Микола Давидюк у коментарі 24 Каналу заявив, що мобілізація в Росії проходитиме в різних форматах. Росіяни будуть як заганяти людей, так і кликати "добровольців" на контракт, обіцяючи їм "золоті гори". Також існує ймовірність того, що російські олігархи віддаватимуть в окупаційну армію робітників зі своїх підприємств.
- Раніше колишній співробітник СБУ Іван Ступак припустив, що, якщо Росія назбирає 130 000 загарбників, то це будуть молоді новачки віком 18 – 20 років, а не навчені солдати. Він також нагадав. що в середньому російські мобілізовані гинуть вже через 2 місяці на фронті.
- Нагадаємо, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вказав на відсутність злагодженості в мобілізованих окупантів. Також у росіян є проблеми з підготовкою різнопланових підрозділів: піхоти, танкових військ, артилерії тощо.