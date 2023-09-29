Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, прокоментувавши інформацію, що Путін доручив екскомандиру "Вагнера" зайнятися формуванням "добровольчих підрозділів".

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У такий спосіб диктатор починає зачищати залишки вагнерівців, які "молилися" на Пригожина. Зрештою їх повністю знищать на фронті.

Чи буде в Росії мобілізація

Як наголосив Давидюк, мобілізація в Росії буде. Вони будуть і заганяти людей, і приваблювати за гроші "добровольців" на контракт. Цілком можливо, що тамтешні олігархи також забиратимуть людей з власних підприємств на війну.

Зрозуміло, що буде процес мобілізації. Їм мало тої сили, яку вони мають. Українські війська відправили на "концерт Кобзона" величезну кількість окупантів. Живучість російського новобранця – часто 2 – 3 місяці. Вони зникають. І ніхто їх не може знайти. Лише руки-ноги знаходять,

– зауважив Давидюк.

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Мобілізація відбуватиметься в різних форматах. Паралельно в Росії триватиме масова міграція. Тамтешнє населення дуже "патріотичне" на словах, але в результаті хоче вберегти себе в Ізраїлі, Туреччині, Грузії та інших державах.

Якщо не підтримуєте Путіна, то вийдіть проти нього. Принаймні в Лондоні, Парижі, де не запакують в автозак. Але вони не йдуть. Це – зріз народу, який точно програє. Жодна армія із зеками ще не вигравала,

– наголосив Давидюк.

Втрати Росії у війні проти України: коротко