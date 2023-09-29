У Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу, 28 вересня, ЗСУ ліквідували ще 340 окупантів. Оскільки бої ще тривають, остаточні втрати ворога ще уточнюються.

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Втрати ворога станом на 29 серпня

Згідно з даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення втрати росіян у живій силі станом на ранок 29 серпня склали 277 660 вояк.

Також ворог втратив десятки тисяч одиниць різноманітні техніки: від танків, броньованих машин та артилерійських систем до засобів ППО та іншої спецтехніки. Також на рахунку наших воїнів є літаки, гелікоптери, кораблі та навіть 1 підводний човен Чорноморського флоту.

Загалом ворог втратив:

особового складу – 277660 (+340) осіб,

танків – 4687 (+8) одиниць,

бойових броньованих машин – 8972 (+10) одиниць,

артилерійських систем – 6409 (+34) одиниці,

РСЗВ – 794 (+1) одиницю,

засоби ППО – 536 (+1) одиницю,

літаків – 315 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 316 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4991 (+34) одиниці,

крилаті ракети – 1529 (+0) одиниць,

кораблі /катери – 20 (+0) одиниць,

підводні човни – 1 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8836 (+21) одиниць,

спеціальна техніка – 930 (+1) одиниця.



Втрати ворога станом на 29 вересня / Інфографіка Генштабу

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