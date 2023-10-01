Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, чи зможе плановий призов розв'язувати проблему з дефіцитом солдатів. Зазначимо, що напередодні кремлівський диктатор Владімір Путін підписав указ про призов.

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У Росії немає часу

Росія на сьогодні має дефіцит підготовлених командирів середньої ланки. Поповнити їх практично неможливо, адже для підготовки треба багато часу.

За майже 19 місяців війни ворог вже втратив більш ніж половину командного складу. Завдяки мобілізації не вдасться відновити втрачені резерви. На думку генерала армії, плановий осінній призов у 130 тисяч не розв'яже проблеми, тому що ці люди навіть не підготовлені на елементарні бойові формати.

Вони (призовники – 24 Канал) не мають злагодженості та не знають способів ведення війни. Крім того, не підготовлені різнопланові підрозділи для ведення війни. Це і піхота, й артилерія, радіотехнічні, танкові війська. На все треба час,

– сказав Маломуж.

Для підготовки бійців нижчої ланки треба 1 – 1,5 року, а для того, щоб підготувати бійців середньої ланки до 3 років. У даній ситуації Росія не має часу. 130 тисяч призовників не змінять суттєво ситуацію, навіть якщо вони прибудуть на фронт через декілька місяців, пройшовши курс молодого бійця.

"Це розбалансовані призовники, яких за законом заборонено залучати до бойових дій. Відправлення на фронт – це путівка в один кінець. Шансів повернутися фактично немає", – додав Маломуж.

Навіщо у Росії проводять осінній призов: дивіться відео

Мобілізація у Росії