Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що все ж таки певну кількість російських солдатів на війну кинуть. Зазначимо, що відповідний указ про призов 130 тисяч росіян підписав Владімір Путін.

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"У залежності від того, яка кількість з'явиться, там будемо далі розмірковувати, наскільки великий вплив ці люди можуть мати на розвиток подій на фронті. Чим більше їх буде – тим більший вплив", – сказав військовий оглядач.

Нав'язаний "обов'язок"

Інститут вивчення війни повідомляв про те, що Росія посилює примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Окрім того, ворог продовжує вербувати кубинців. Та це свідчить про те, що у країни-агресорки немає резервів. Аби не оголошувати відкриту загальну мобілізацію у Росії, окупанти намагаються обійтися іншими методами.

Ворог порушує міжнародні норми, коли залучає до лав своїх збройних сил українців з тимчасово окупованих територій. Загарбники насильницькими способами змушують людей отримувати російські паспорти. Так ворог і нав'язує нібито "обов'язок" громадянина Росії йти воювати.

"Єдине, до чого можна закликати – якнайбільше уникати подібного "обов'язку". Якщо вже сталося так, що потрапили до лав окупаційної армії, вжити усіх заходів, аби скоріше здатися й перейти на бік ЗСУ", – наголосив військовий оглядач.

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Потреби не задовольняє

Заступник голови радбезу країни-агресорки Дмітрій Мєдвєдєв заявив, що до лав російської армії буцімто прийняли 325 тисяч осіб від початку 2023 року. Та це пропагандистська цифра, яку складно перевірити.

Ця кампанія щодо залучення людей на контракт триває. Це заходи прихованої мобілізації. Але вона повністю не задовольняє потребу російської армії у живій силі,

– сказав Попович.

Саме тому у Росії, аби уникнути мобілізації, кидають на фронт колишніх вагнерівців, роблять призов та проводять мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України.

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