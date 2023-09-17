Про те, що мобілізовані на війну росіяни навряд чи повернуться додому, заявив голова комітету держдуми з оборони Андрій Картаполов.

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У росіян небагато шансів: або у полон, або померти

За словами кремлівського посіпаки, мобілізовані російські військовослужбовці не повернуться із зони бойових дій до закінчення так званої "спецоперації". Він додав, що жодної ротації для них не передбачено. Максимум на який вони можуть розраховувати – це відпустка за кожні шість місяців служби.

А що підміну вже мобілізованим відправляти не планують означає, що їх вже "прирекли" на загибель десь у Криму чи під Донецьком.

Це також може свідчити про те, що армія окупантів зазнала великих втрат, і Кремль не спроможний замінити старі сили новими.

Гарматного м'яса буде ще більше