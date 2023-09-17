Про те, що мобілізовані на війну росіяни навряд чи повернуться додому, заявив голова комітету держдуми з оборони Андрій Картаполов.
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У росіян небагато шансів: або у полон, або померти
За словами кремлівського посіпаки, мобілізовані російські військовослужбовці не повернуться із зони бойових дій до закінчення так званої "спецоперації". Він додав, що жодної ротації для них не передбачено. Максимум на який вони можуть розраховувати – це відпустка за кожні шість місяців служби.
А що підміну вже мобілізованим відправляти не планують означає, що їх вже "прирекли" на загибель десь у Криму чи під Донецьком.
Це також може свідчити про те, що армія окупантів зазнала великих втрат, і Кремль не спроможний замінити старі сили новими.
Гарматного м'яса буде ще більше
- Восени 2022 року Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. У ГУР зазначають, що після того в країні-агресорці не припинялася прихована мобілізація. Щомісяця до російської армії призивали від 20 до 22 тисяч осіб.
- Голова української розвідки Кирило Буданов зауважив, що Путін планує призвати до окупаційного війська ще майже півмільйона людей. Водночас російський диктатор вагається оголошувати про нову хвилю мобілізації до президентських виборів у 2024 році.
- Росія зазнала на війні в Україні великих втрат, і аби поповнити своє знекровлене військо новими силами, хоче офіційно мобілізовувати засуджених нарівні з іншими громадянами.
- Окупанти цинічно хочуть посилити мобілізацію на окупованих територіях, зокрема в Криму. Так, за словами члена Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва, росіянам нещодавно вдалося забрати до війська 3 тисячі жителів Криму. Наступні хвилі очікують з 20 – 25 вересня. У першу чергу мобілізовуватимуть представників силових структур, наприклад, поліцейських, а ще військовослужбовців, які перебувають в запасі або на пенсії.
- Росіяни розуміють, яку реакцію серед кримчан може викликати посилення мобілізації, а тому ретельно ховать символи російської влади, аби місцеві не вимістили злість на них.