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Кремль поповнює своє військо "зеками"
Слід зазначити, що мешканців російських тюрм вербують на війну ще з 2022 року. Тоді цим спочатку займався Пригожин, а потім і міноборони особисто. Однак, якщо раніше мобілізація ув’язнених відбувалася, так би мовити, добровільно примусово, то відтепер влада хоче прибрати частку "добровільності".
Задля цього відомство пропонує прибрати з положення про військовий облік пункт, який звільняв осіб, що відбувають покарання у місцях позбавлення волі, від постановки на військовий облік. У такий спосіб ув’язнених хочуть зобов’язати "захищати батьківщину на чужій території". І навряд чи за вбивства українців цього разу передбачать якісь бонуси – на кшталт скорочення терміну.
Засуджених ставитимуть на "особливий військовий облік". Задля цього їм не треба буде відвідувати військкомати. Відповідні списки складатимуть виправні установи. Звіряти списки "особливого військового обліку" з базою військкоматів пропонують не рідше ніж один раз на рік.
Путін хоче збільшити свою армію
- У червні російський диктатор зробив перший крок для офіційної мобілізації у російських в'язницях, коли дозволив військовим укладати контракти з ув'язненими, обвинуваченими і підозрюваними у правопорушеннях.
- Варто зауважити, що Кремль не припиняв вербування засуджених. Він залучає до війни в Україну не лише чоловіків, але й жінок. У такий спосіб посилюючи напружену ситуацію із злочинністю в країні.
- За словами глави української розвідки Кирила Буданова, Росія прагне призвати на війну додатково ще 450 тисяч осіб.
- З осені 2022 року у Росії не припинялася прихована мобілізація. Щомісяця Кремль залучає до війни близько 20 – 22 тисяч мобілізованих.
- У британській розвідці зазначають, що кремлівська влада намагається заохотити до війни звичайних росіян, зваблюючи їх великими зарплатнями військових.