Міноборони вирішило продовжити справу загиблого засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Там пропонують на рівні з іншими громадянами відправляти на війну в Україну ув’язнених.

Дивіться також Коли Кремль знову вдасться до мобілізації?

Кремль поповнює своє військо "зеками"

Слід зазначити, що мешканців російських тюрм вербують на війну ще з 2022 року. Тоді цим спочатку займався Пригожин, а потім і міноборони особисто. Однак, якщо раніше мобілізація ув’язнених відбувалася, так би мовити, добровільно примусово, то відтепер влада хоче прибрати частку "добровільності".

Задля цього відомство пропонує прибрати з положення про військовий облік пункт, який звільняв осіб, що відбувають покарання у місцях позбавлення волі, від постановки на військовий облік. У такий спосіб ув’язнених хочуть зобов’язати "захищати батьківщину на чужій території". І навряд чи за вбивства українців цього разу передбачать якісь бонуси – на кшталт скорочення терміну.

Засуджених ставитимуть на "особливий військовий облік". Задля цього їм не треба буде відвідувати військкомати. Відповідні списки складатимуть виправні установи. Звіряти списки "особливого військового обліку" з базою військкоматів пропонують не рідше ніж один раз на рік.

Путін хоче збільшити свою армію