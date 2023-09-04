Однак мобілізація вже триває. На цьому етапі з метою поповнення втрат і у форматі "непомітному" для жителів Росії.

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Для розуміння суті варто звернутись до історії 2022 року, коли Кремль дав добро на швидке розгортання індустрії ПВК. Тоді до осені армія Росії протрималася завдяки загонам БАРС, найманцям з депресивних регіонів, а з липня ще додалися ув'язнені.

У результаті Кремль відносно спокійно пройшов щорічну електоральну кампанію, і мобілізацію було оголошено у жовтні.

Яка ситуація у 2023 році?

Логіка дій Москви ідентична. Тільки поле для мобілізації дещо ширше, крім категорій, вже використаних роком раніше. Я ще кілька місяців тому опонував низці "оптимістичних" українських спікерів та журналістів, які говорили, що, мовляв: "Зеки закінчилися". НІ! Це поновлюваний ресурс. Тут дам коротке резюме з прихованої мобілізації:

1. У Росії змінили законодавство і тепер є легальна можливість запрошувати на контракт ув'язнених. Мало того, у 2023 році норми були доповнені можливістю звільнення від відповідальності осіб, щодо яких ведеться розслідування.

Для розуміння – це підозрювані та обвинувачені, чия вина ще не доведена судом. Вони можуть підписати контракт й переслідування припиниться. Вже з'явилася інформація, що адвокати активно пропонують такий варіант.

Через кримінальне переслідування у Росії щорічно проходить близько 600 тисяч осіб. При необхідності можна "збільшити" число з прицілом на такий специфічний рекрутинг. Загалом разом з ув'язненими Кремль може розраховувати на не менше ніж 100 – 120 тисяч протягом року.

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2. Законодавчо було дозволено залучати на контракт іноземних громадян. Насамперед мовиться про мігрантів із країн Центральної Азії. Такі вже навіть потрапляли у полон. Це близько 20 тисяч на рік з можливістю кратного збільшення числа призваних у майбутньому.

3. Найнеприємніше для нас – громадяни України, які перебувають на території Росії, а також мобілізація на захоплених українських територіях. Така мобілізація, повторюю, "непомітна" для росіян. Але вона болісна для нас, адже на лінію фронту проти захисників України виставляють громадян нашої країни. Тут може мовитися про десятки тисяч.

4. Звісно, залишки так званих "армійських корпусів" з квазіреспублік Донбасу. Тут у Росії в принципі не було жодних обмежень і раніше. Питання лише в тому, що мобілізаційний ресурс цієї території обмежений.

5. Продовження практики підписання контракту з жителями депресивних регіонів Росії.

Отож сумарно Росія може щомісяця відправляти на фронт для поповнення втрат від 30 до 40 тисяч осіб. Достатньо, щоб "дотягнути до осені", але недостатньо для більш амбітних планів.

Передумови мобілізації та можливі терміни

Амбіції Росія ще має. Кремль намагається шантажувати світ затяжною війною. Тут потрібна "історія успіху" як мотиватор для власного населення та аргумент на користь заморозки для західних партнерів України.

Наприкінці 2022 року росіяни хотіли перекинути Сили оборони України на Бахмутському напрямку та розвивати наступ у сторону Слов'янська та Краматорська. Соледар та Бахмут росіяни взяли, а далі сил не вистачило. Та й образ перемоги виявився змазаним, оскільки всі лаври привласнив Євгеній Пригожин.

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Владіміру Путіну потрібна нова активізація та нова "перемога". Особливо перед виборами. Тобто Росія намагатиметься наступати. З застереженням – не створювати завищених надій у населення. Тобто пропаганда говоритиме про "активну оборону", не озвучуючи амбітних цілей. Будь-який, навіть тактичний успіх, звеличуватиметься як прояв управлінського генія в царя.

Але до осінніх виборів проводити мобілізацію ризиковано. Ризиковано і перед президентськими. Вибори Путіна призначені на 17 березня 2024 року.

Для того, щоб населення "забуло" шок від мобілізації, такий захід має завершитись не пізніше середини грудня. Ось і виходимо на можливі дати нової мобілізації в Росії – з жовтня до листопада. Далі місяць підготовки нашвидкуруч і спроба активізації на фронті взимку 2024 року.

Плани Кремля на активну кампанію, звісно, можуть змінитися. Причина – результати дій ЗСУ. Але, незалежно від планів та бажання "масштабної перемоги", призивати нових солдатів Кремлю доведеться.