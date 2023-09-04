Но мобилизация уже идет. На этом этапе с целью восполнения потерь и в формате "незаметном" для жителей России.

Читайте также Какие санкции Украина и мир ввели против России и имели ли они результат?

Для понимания сущности следует обратиться к истории 2022 года, когда Кремль дал добро на быстрое развертывание индустрии ЧВК. Тогда до осени армия России продержалась благодаря отрядам БАРС, наемникам из депрессивных регионов, а с июля еще добавились заключенные.

В результате Кремль относительно спокойно прошел ежегодную электоральную кампанию, и мобилизация была объявлена в октябре.

Какая ситуация в 2023 году?

Логика действий Москвы идентична. Только поле для мобилизации несколько шире, кроме категорий, уже использованных годом ранее. Я еще несколько месяцев назад оппонировал ряду "оптимистических" украинских спикеров и журналистов, которые говорили, что, мол; "Зэки закончились". Нет! Это возобновляемый ресурс. Здесь дам краткое резюме по скрытой мобилизации:

1. В России изменили законодательство и теперь есть легальная возможность приглашать на контракт заключенных. Более того, в 2023 году нормы были дополнены возможностью освобождения от ответственности лиц, в отношении которых ведется расследование.

Для понимания это подозреваемые и обвиняемые, чья вина еще не доказана судом. Они могут подписать контракт и преследование прекратится. Уже появилась информация, что адвокаты активно предлагают такой вариант.

Через уголовное преследования в России ежегодно проходит около 600 тысяч человек. При необходимости можно "увеличить" число с прицелом на такой специфический рекрутинг. В общем вместе с заключенными Кремль может рассчитывать на не менее 100 – 120 тысяч в течение года.

Важно Россияне готовятся к новой массированной атаке по Украине: что об этом свидетельствует

2. Законодательно было разрешено привлекать по контракту иностранных граждан. В первую очередь речь идет о мигрантах из стран Центральной Азии. Такие даже попадали в плен. Это около 20 тысяч в год с возможностью кратного увеличения числа призванных в будущем.

3. Самое неприятное для нас – граждане Украины, находящиеся на территории России, а также мобилизация на захваченных украинских территориях. Такая мобилизация, повторяю, "незаметна" для россиян. Но она болезненна для нас, ведь на линию фронта против защитников Украины выставляют граждан нашей страны. Здесь может говориться о десятках тысяч.

4. Естественно, остатки так называемых "армейских корпусов" из квазиреспублик Донбасса. Здесь у России в принципе не было никаких ограничений и раньше. Вопрос только в том, что мобилизационный ресурс этой территории ограничен.

5. Продолжение практики заключения контрактов с жителями депрессивных регионов России.

Так что суммарно Россия может ежемесячно отправлять на фронт для пополнения потерь от 30 до 40 тысяч человек. Достаточно, чтобы "дотянуть до осени", но недостаточно для более амбициозных планов.

Предпосылки мобилизации и возможные сроки

Амбиции у России еще есть. Кремль пытается шантажировать мир затяжной войной. Здесь нужна история успеха как мотиватор для собственного населения и аргумент в пользу заморозки для западных партнеров Украины.

В конце 2022 года россияне хотели перебросить Силы обороны Украины на Бахмутском направлении и развивать наступление в сторону Славянска и Краматорска. Соледар и Бахмут россияне взяли, а дальше сил не хватило. Да и образ победы оказался смазанным, поскольку все лавры присвоил Евгений Пригожин.

Рекомендуем Такая же мифическая, как и "вторая армия мира": зачем на самом деле России ракета "Сармат"

Владимиру Путину нужна новая активизация и новая победа. Особенно перед выборами. То есть Россия будет пытаться наступать. С оговоркой – не создавать завышенных надежд у населения. То есть пропаганда будет говорить об "активной обороне", не озвучивая амбициозных целей. Любой, даже тактический успех, будет превозноситься как проявление управленческого гения у царя.

Но до осенних выборов проводить мобилизацию рискованно. Рискованно и перед президентскими. Выборы Путина назначены на 17 марта 2024 года.

Для того чтобы население "забыло" шок от мобилизации, такая мера должна завершиться не позднее середины декабря. Вот и выходим на возможные даты новой мобилизации в России – с октября по ноябрь. Далее месяц подготовки на скорую руку и попытка активизации на фронте зимой 2024 года.

Планы Кремля на активную кампанию, конечно, могут измениться. Причина – результаты действий ВСУ. Но, вне зависимости от планов и желания "масштабной победы", призывать новых солдат Кремлю придется.