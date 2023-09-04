Репутационные потери россиян уже не волнуют

Судя по всему, у российских военных львиная доля ЗРК сосредоточена именно у линии фронта, чтобы не давать нашей авиации работать с максимально возможной эффективностью. Поэтому наши дроны так свободно долетают до Москвы и других объектов.

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Однако похоже, что оккупанты для себя дилемму решают так – лучше не давать украинской авиации "поднять голову", и лучше нести репутационные потери из-за беспилотников, которые долетают даже в столицу России. Иначе и не объяснить, почему россияне так и не начали оттягивать к себе в тыл ЗРК, а наоборот – забрали С-300 даже из Курил.

Да, наши беспилотники стали проблемой и для российской стратегической авиации. В том эпизоде с аэродромом "Сольцы" сожгли не просто один Ту-22М3, сожгли полностью заправленный и снаряженный ракетой Х-22 бомбардировщик Ту-22М3.

Поэтому, возможно, так нашим военным удалось сорвать ракетную атаку россиян, запланированную именно на День Независимости.

Но ведь россияне на самом деле еще с лета начали отрабатывать разные шаги по защите своей стратегической авиации в ожидании наших атак, иногда совершенно абсурдных. К примеру, россияне как-то отчитывались, что они "плановые учебные полеты" своих бомбардировщиков объединили с тренировкой аэродромных служб по скоростному восстановлению взлетно-посадочной полосы.

Поэтому кажется, что покрышки на Ту-95МС – это скорее к тому, что россияне готовятся к новой массированной атаке.