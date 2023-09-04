Репутаційні втрати росіян вже не хвилюють

Судячи з усього, в російських військових левова частка ЗРК зосереджена саме біля лінії фронту, щоб не давати нашій авіації працювати з максимально можливою ефективністю. Тому наші дрони так вільно долітають до Москви та інших об'єктів.

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Однак схоже, що окупанти для себе дилему вирішують так – краще не давати українській авіації "підняти голову", і краще зазнавати репутаційних втрат через безпілотники, які долітають навіть до столиці Росії. Інакше і не пояснити, чому росіяни так і не почали відтягувати до себе в тил ЗРК, а навпаки – забрали С-300 навіть з Курил.

Так, наші безпілотники стали проблемою і для російської стратегічної авіації. У тому епізоді з аеродромом "Сольці" спалили не просто один Ту-22М3, спалили повністю заправлений та споряджений ракетою Х-22 бомбардувальник Ту-22М3.

Тому, можливо, так нашим військовим вдалось зірвати якусь ракетну атаку росіян, заплановану саме на День Незалежності.

Але ж росіяни насправді ще з літа почали відпрацьовувати різні кроки із захисту своєї стратегічної авіації в очікуванні наших атак, іноді зовсім абсурдних. Наприклад, росіяни якось звітували, що вони "планові навчальні польоти" своїх бомбардувальників поєднали із тренуванням аеродромних служб по швидкісному відновленню злітно-посадкової смуги.

Тому видається, що покришки на Ту-95МС – це скоріше до того, що росіяни готуються до нової масованої атаки.