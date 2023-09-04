Характеристики, отрицающие законы физики

"Сармат" – это очередная модернизация (и локализация) ракеты Р-36, созданной в 70-х годах прошлого столетия в Днепре.

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Эту ракету тоже многократно модернизировали: сначала на Днепровском ракетно-космическом концерне, затем в Государственном ракетном центре имени Макеева в недоимперии. Кстати, стратегическая ракета "Воевода", заменяемая на "Сармат" – тоже модификация нашей Р-36. Так что ничего нового.

Целью модернизации было полностью избавиться от элементов ракеты, которые разрабатывались и производились в Украине. Она касалась двигателей, системы управления и разделяемой боевой части. Соответственно, поменялись и характеристики ракеты, дальность ей вообще нарисовали фантастическую – 18 тысяч километров.

Нарисовали, потому что эти характеристики не подтверждены испытаниями. "Сармат" успешно опробовали только один раз в апреле 2022 года. И все! А с "гиперзвуковым" боевым блоком "Авангард" вообще полная чепуха, потому что заявленные характеристики отрицают законы физики.

Очередной симулякр

В советское время нормой испытаний для подобных ракет было 20 пусков, последние 10 должны были быть успешными. Если все сходу складывалось удачно, то количество испытательных пусков могли уменьшить, но все равно их было более 10.

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Мне могут возразить, что в "Сармате" все могли надежно отработать во время наземных испытаний и компьютерного моделирования. Ну-ну, российская "Луна 25", которая триумфально раздолбалась о поверхность Луны, наглядно свидетельствует, что там с надежностью моделирования. Путина в виде двойника моделировать научились, а космические аппараты – нет.

Поэтому я убежден, что действительно на боевое дежурство поставили не реальную ракету, а очередной симулякр. Некий мультик, который должен поддерживать миф о ракетно-ядерной супердержаве.

Ждем, что кто-то от Кремля, например Медведев, заявит о создании машины времени, которая доставит уцелевших вагнеровцев в средневековье, чтобы помешать созданию Киевской Руси. Конечно, с помощью гипероружия, которое странным образом напоминает бутылку из-под натовского виски.