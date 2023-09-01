Чисто китайский стиль

Российский президент, наверное, хотел бы, но боится, похоже, даже физически, ведь на саммит БРИКС и в Турцию он тоже не ездил.

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Си Цзиньпин, вероятно, пропустит саммит, ведь для него выдержать паузу сейчас лучше. Со своей сугубо китайской позиции, он все делает правильно – ждет Путина в октябре саммит "Шелкового пути". Также он повышает ставку перед президентскими выборами на Тайване в январе.

Полного влияния на Путина не имеет никто, но самое относительное – только у китайского президента. Да и целый ряд переворотов в Африке для Китая тоже в плюс. У него в Африке скоро будет "золотая акция" по безопасности, экономике и соответственно контролю над миграционными потоками.

Китай становится номер один среди собеседников для Запада и показывает ему это. Визит за визитом американцев в Пекин и ничего ответного – это сугубо в китайском духе.

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Геополитическая "шахматная доска", как говорил Збиг Бжезинский, изменилась. На доске немало фигур и цель как Запада, так и "неЗапада" – выиграть свою партию, а затем и турнир. Мы хотим стать частью Запада. Это означает, что нужно понимать его правила игры и мотивацию, как и мотивацию тех, кто играет на другой стороне.

Мы на этой доске важная фигура, и никто не будет нами жертвовать. Те же китайцы тоже не будут. Имперская Россия им не нужна, да и укрепленный российский режим тоже. Однако наша тактика и стратегия других могут быть фундаментально разными, а в ближайшие месяцы мы это можем почувствовать.