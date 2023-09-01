Суто китайський стиль

Російський президент, напевно, хотів би, але боїться, схоже навіть фізично, адже на саміт БРІКС і в Туреччину він теж не їздив.

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Сі Цзіньпін, ймовірно, пропустить саміт, адже для нього витримати паузу зараз найкраще. Зі своєї суто китайської позиції, він все робить правильно – чекає на Путіна у жовтні на саміт "Шовкового шляху". Також він підвищує ставки перед президентськими виборами на Тайвані у січні.

Повного впливу на Путіна немає ніхто, але найбільш відносний – тільки у китайського президента. Та й низка переворотів в Африці Китаю теж в плюс. У нього в Африці скоро буде "золота акція" щодо безпеки, економіки і відповідно контролю над міграційними потоками.

Китай стає номер один серед співрозмовників для Заходу і показує це йому. Візит за візитом американців до Пекіну і нічого у відповідь – це суто у китайському дусі.

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Геополітична "шахівниця", як казав Збіг Бжезінський, змінилася. На дошці чимало фігур і мета як Заходу, так і "неЗаходу" – виграти свою партію, а потім і турнір. Ми хочемо стати частиною Заходу. Це означає, що треба розуміти його правила гри і мотивацію, як і мотивацію тих, хто грає на іншому боці.

Ми на цій дошці важлива фігура і ніхто не буде нами жертвувати. Ті ж самі китайці також не будуть. Імперська Росія їм не потрібна та й зміцнений російський режим теж. Однак наша тактика і стратегія інших можуть бути фундаментально різними, а в найближчі місяці ми це можемо відчути.