Потенциальный успех союза России и Китая

Именно тогда официально возник проект "Большое Евразийское Партнерство", который предусматривал создание мощного союза государств.

Читайте также Вы уже сражаетесь: Украина как можно быстрее должна доказать Западу одно важное мнение

Целью БЕП было создание единого экономического пространства, охватывающего страны Евразии от Атлантического до Тихого океана. То есть, страны западной и восточной Европы, бывшие страны-члены СНГ, страны Юго-Восточной Азии.

Напомню, что в отличие от западных стран китайцы живут 50-летними стратегиями. Даже если в начале этот проект казался абсурдным, и на него не обращали внимания, то сегодня он набрал большой прогресс. Россия и Китай уже реализуют ряд общих проектов в рамках БЕП. К ним относятся:

создание зоны свободной торговли между Китаем и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС);

развитие транспортных коридоров, соединяющих Китай и Европу;

сотрудничество в области энергетики, промышленности, технологий и инноваций.

Эти начинания уже имеют ряд реализуемых проектов:

строительство транспортных коридоров и обеспечение дешевой логистики в Европу китайских товаров;

строительство нефтепроводов и газопроводов "Сила Сибири" в Китай (который сегодня помогает России обходить санкции);

участие в разработке космических технологий и проектов;

сотрудничество в военно-промышленном комплексе.

По данным Министерства промышленности и торговли России, на территории государства-агрессора насчитывается более 100 китайских заводов. Это преимущественно автомобильные заводы, заводы по производству электроники и комплектующих.

Представьте себе потенциальный успех и влияние такого союза:

самая большая территория в мире;

наибольшие запасы критических материалов;

крупнейшие промышленные производства;

наибольшие запасы полезных ископаемых, в том числе энергетических (уран, нефть, газ);

самая большая армия;

преобладание на двух континентах.

Какую большую глупость сделал Путин

Но целью (и активным важным членом) этого союза была еще и Германия, которой он тоже был выгоден. Еще в 2006 году Меркель подписала с Китаем ряд стратегических документов. В 2006 году на Китайско-немецком форуме экономического и технологического сотрудничества двустороннее сотрудничество между Китаем и Германией в энергетической сфере переросло в стратегическое партнерство. В 2014 году глава МИД Китая на брифинге прямо говорил о стратегическом партнерстве Германии и Китая.

Интересно Неужели жив? О чем могли 2 месяца договариваться Путин и Пригожин

Китай последние 10 лет является одним из самых больших рынков для немецкой химической, автомобильной и машиностроительной отраслей. Немецкая BASF в июле 2022 года объявила об окончательном одобрении плана строительства огромного завода на юге Китая, который обойдется в 10 миллиардов евро. Aldi, немецкий дискаунтер, планирует открыть сотни новых магазинов в Китае.

Поставщик автозапчастей Hella вдвое увеличивает мощность своего завода в Шанхае, а Siemens сообщит о крупном расширении подразделения "цифровых индустрий" в Китае. Volkswagen продает 20% своих машин в Китае, а 13% доходов Siemens и 15% доходов BASF приходятся на Китай. Это только верхушка айсберга.

В 2021 году Китай шестой год подряд стал крупнейшим торговым партнером Германии. В этот год именно ему продали 9,5% всех экспортируемых товаров. Ангела Меркель за 16 лет пребывания у власти 12 раз была в Китае, часто в сопровождении огромных деловых делегаций. В свою очередь Китай наращивает собственные инвестиции в Германию.

А теперь представьте силу союза Китай – Германия – Россия. Это же джекпот! Военная, финансовая, технологическая, территориальная мощь ставят крест на "англо-саксонском" доминировании в мире.

Потенциальный ВВП такого союза – 33 триллиона долларов против 27 триллионов долларов в США;

население 2 миллиарда человек против 340 миллионов в США;

сравнимы в них только военные бюджеты, однако здесь важна не только сумма, но и способность производить массово огромное количество разного типа вооружения.

Если сюда добавить доступ к технологиям и контроль большого числа критических материалов, то такой союз явно выбивается вперед на мировой шахматной доске, говоря словами Бжезинского.

Так что "московский карлик" сделал большую глупость, напав на Украину. Он в итоге умножил на нет перспективы этого союза. Здесь можно только аплодировать игре американцев. Ниже несколько тезисов, объясняющих это.

Критическая угроза для существования США

Как вы уже поняли, появление такого Великого Евразийского партнерства критически подрывало бы существование США. Во-первых, это был бы удар по доллару как по мировой резервной валюте. Все меньше расчетов и резервов центральных банков оставалось бы в долларе. Доллар бы девальвировал, а упавшее до американских казначейских обязательств доверие разрушило бы финансовую систему США.

Во-вторых, роль и влияние, а также присутствие на рынках Европы и Евразии в целом в США стало бы резко сокращаться. Вместе с этим упали бы экспорт и объем производства продукции, что привело бы к экономическому кризису в США.

В-третьих, Африка и Ближний Восток для Штатов были бы потеряны навсегда. Кроме того, в США появились бы риски сепаратизации богатых штатов, которые отказались бы "кормить" более бедные, а это уже прекращение США как целостного государства.

Вопрос поглощения Тайваня Китаем был бы простым юридическим шагом. Так что успешное функционирование ВЕП создавало критическую угрозу существованию США.

Почему не осуществилась российская мечта о "маленькой победной войне"

В 2014 году, когда Россия начала аннексию Крыма, мы могли бы этого не допустить. Пообщайтесь с военными, они объяснят. Украина имела ресурсы и возможности отстоять Крым. Но исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов заблокировал этот сценарий. Помните?

Как писали тогда СМИ, такое решение было обосновано "жесткими рекомендациями" США. Для Вашингтона это была удачная наживка (Крым), согласно которой мировое сообщество, в том числе Германия, было обязано ввести против России санкции и начать отдаляться от нее. Помните, как больно было Германии, которая пыталась поставить турбины Siemens в Крым?

Однако введение санкций в 2014 году не критически повлияло на Россию. Она продолжала перевооружение своей армии, которое должно было закончиться в 2020 году. То есть с 2021 года российская армия должна была считаться полностью перевооруженной такой, которая соответствует времени и готова к военным конфликтам.

По некоторым сценариям, Россия еще в 2020 – 2021 году должна была провести "маленькую победную войну" в Европе, захватив за 24 часа одну или несколько стран Балтии, что парализовало бы, по мнению Кремля, НАТО. В России считали, что в течение первых недель Альянс не сможет применить 5 статью из-за бюрократии, а после этого уже не будет никакого смысла. Все было бы представлено по крымско-донецкому сценарию:

русскоязычные активисты, которые просят Россию вести войска;

референдум;

создание европейских народных республик;

"глубокая" обеспокоенность западных лидеров.

Важно "Салливангейт": как лжет советник Байдена и чего добивается

Далее по сценарию – полный развал НАТО и мировой системы коллективной безопасности. А еще дальше – цепочка "победных войн" в Европе и Азии и завершение создания Великого Евразийского Партнерства.

Однако была одна проблема. Китай к большой войне будет готов только к 2027 году, именно этот срок обозначил Пекин для полного перевооружения армии.

В 2027 году третья мировая война?

В целом свои планы в Европе Россия не реализовала и у нее на прицеле было несколько стран, которые ранее входили в СССР. Самые интересные из них – Украина и Казахстан. Однако для Казахстана Китай стал крупнейшим торговым партнером, на долю которого приходилось 25%. Поэтому после получения полного контроля над Беларусью фокусом недоимперии стала Украина. По разным оценкам, с 2014 по 2022 годы Россия потратила на развитие своей агентурной сети в Украине более 5 миллиардов долларов. Ну как потратила? Освоила.

"Карлик" рассчитывал на скорую успешную военную компанию в Украине. У него были свои телеканалы, контролируемые кумом, масса агентов в СБУ, Минобороны и других ведомствах, титушки на зарплате. Он готовился к "прогулке" по красной дорожке. Это подтверждает амуниция части подготовленного контингента.

Американцы подробно отслеживали этот трек и, в отличие от Путина, у них был другой план. Само по себе вторжение в Украину (в любом сценарии) уже открывало новые возможности для США:

во-первых, это мощный мобилизационный фактор для НАТО;

во-вторых, это хорошая возможность посильнее задушить Россию в экономических санкциях;

в-третьих, оккупация Украины вытянула бы у России дополнительные ресурсы, долгосрочно ослабляя ее;

также это стало бы перезагрузкой американского рынка производства вооружений с многомиллиардными контрактами.

Запад не был заинтересован в оккупации Украины Россией. США были и остаются заинтересованными в утилизации военного потенциала России в Украине и силами украинцев, а также в снижении будущего военного потенциала союза России и Китая.

Зачем им это? Вы ведь помните про 2027 год? Год завершения перевооружения Китая? Именно этот год военные аналитики называют годом потенциального начала большой войны между США и Китаем, которая быстро превратится в третью мировую войну. Россия – естественный союзник Китая в этой великой войне. Страна с мощным военно-промышленным комплексом, актуальными военными технологиями и большим населением, которое можно мобилизовать против "плохого Запада".

Рекомендуем ВСУ могут освободить оккупированные территории при одном важном условии

Так вот. Вера в эффективную работу агентурной сети за израсходованные 5 миллиардов долларов, вера в разрушенную украинскую армию (усилиями российской агентуры), вера в отсутствие сопротивления, вера в поддержку пророссийских украинцев, вера в то, что украинский президент испугается – сделали свое дело. Они усилили положительные ожидания "карлика".

Февральские заявления Пентагона о том, что Украина по их расчетам не продержится более 72 часов… Вот здесь нужно включить логику и знания:

Россия подготовила 200-тысячный контингент, которым хотела захватить Киев, город, с населением 3 миллиона человек;

столицу страны, в которой более 400 тысяч человек имели боевой опыт;

где силовые ведомства вместе с армией численностью превышают 700 тысяч человек;

страну, в которой только легального оружия на руках есть около 1 миллиона единиц и вдвое больше незарегистрированного.

Для сравнения, маленький Грозный с населением 400 тысяч человек, российская армия не могла взять в течение 2 месяцев. Откуда появилась уверенность во взятии Киева за 72 часа?

За 3 недели до вторжения Путин получил благословение от Си Цзиньпина, посетив Пекинскую олимпиаду, где они вместе раскритиковали гегемонию США. Однако "карлик" со своим наступлением "облажался". Он проглотил наживку "иллюзии легкой победы", и российская армия понесла самые тяжелые потери в своей истории. Маленькая Украина утилизировала большую часть российского военного потенциала. "Вторая армия мира" уже 1,5 года отступает от 21-й армии мира.

По количеству санкций Россия опередила все страны мира вместе взятые, их уже более 14 тысяч. Россия стала изгоем, и та же Германия уже поставляет Украине танки и вооружение. Хотя, будем честными, они это делают крайне неохотно. Вспомните скорость принятия решения по "Леопардам".

Нас ждет рассвет

А что Китай? Готовясь к предстоящей войне за Тайвань, он практически потерял союзника в лице России. США же получили бесценный опыт, изучая в Украине современные тактические решения. Западный мир активизировал перенос производства микропроцессоров из Азии в Европу и Америку. Товарооборот с Китаем сокращается второй год подряд и Китай на пороге серьезного экономического кризиса, завершив эпоху 40-летнего роста.

А почему? Потому что решили разрушить гегемонию "глобального полицейского" США и построить свой Новый Мир.

Что дальше? Самое интересное, что Украина и украинцы изменили ход мировой истории. Никакие прогнозы о 72 часах не оправдались и в этом великая роль именно украинского народа, который показал уникальные способности мобилизоваться перед общей угрозой. Украина получает беспрецедентные объемы помощи от западных стран. Число визитов в Киев первых лиц мира за последние 1,5 года превышает всю предыдущую 30-летнюю историю Украины.

"Англосаксы" уже приняли решение о победе Украины, поэтому реализация этого плана – вопрос времени, ресурсов и действий украинской власти. Существует масса признаков, указывающих на это. Украина крепко закрепилась на карте интересов американцев и британцев, а они от своего интереса не откажутся. Украина завтра – не просто буферная зона между Россией и Европой. Украина – "перспективный стартап", который имеет уникальный набор полезных ископаемых, плодородную землю, хорошо обученный народ и очень низкую базу для старта. Это обеспечит колоссальные заработки инвесторам, которые будут вкладываться в Украину после войны.

По сути, Украину ждет опыт Южной Кореи, которая под зонтиком США из бедной аграрной страны превратилась в успешное технологическое государство, пройдя массу коррупционных скандалов и выйдя из 3-го мира в первый.

Россия навсегда станет изгоем и ее ждет распад на несколько территорий. Часть территорий будет контролироваться из Киева. Китай, судя по всему, в ближайшие десятилетия откажется от идеи военного захвата Тайваня и переживет тяжелый кризис со сменой власти. США сохранят свою роль "глобального полицейского", а британцы станут одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику и будут пытаться вернуть былое влияние в Европе.

Вот как-то так. Вы же знаете, что самое темное время суток – перед рассветом?