Сколько еще Россия будет усиливать градус
Развязанная Россией война против Украины уже вышла за пределы конфликта между двумя странами. Причем эта война не была региональной уже в самом ее начале – в 2014 году. Россия окончательно вернулась к модели поведения Советского Союза с ее гибридными проявлениями холодной войны.
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Несравнимые экономические потенциалы Советского Союза и России не должны вводить в заблуждение. Намерения "Российской империи" вернуться во времена холодной войны были высказаны достаточно прямолинейно в ультиматумах декабря 2021 года. Запад допустил роковую ошибку, отнесясь к ним так же снисходительно, как и к мюнхенской речи российского диктатора Владимира Путина в 2007 году. Угрозы со стороны России немедленно привели к развязыванию Кремлем полномасштабного вторжения в Украину.
Любые надежды на сдерживание российской агрессии ограниченной помощью Украине и попытки поставить точку в войне дипломатическим путем обречены на неудачу. Ставки на "непобеду России", а не ее проигрыш, расцениваются Кремлем как проявление слабости. Вместо снижения эскалации имеют противоположный эффект.
Война демократического мира против российского тоталитаризма уже ведется не только в Европе, на территории Украины, но и на других континентах: в Азии и Африке. От того, что демократический мир закрывает на это глаза – агрессия и угроза не исчезнут, они будут только пользоваться возможностями и неготовностью мира к жесткому отпору. В Западной Европе признаки гибридной войны захлестнули Францию и Германию.
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Попытки "утихомирить" агрессора не работают
Россия, в лучших традициях "Советской империи", оказывает поддержку радикальным политическим партиям, пытается расшатать ситуацию и привести к власти дружественных к себе политиков. Это уже даже не вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. В случае успеха России, последствия для западных демократий будут значительно разрушительнее. Сегодня просматривается российский сценарий радикализации политического поля в этих странах с последующей холодной гражданской войной.
Только во времена СССР это были разные коммунистические партии, сейчас это будут разного рода ультраправые и ультралевые партии. Финансирование этих проектов есть и будет неограниченным, пока санкционная политика это позволит. Холодная гражданская война снесет не только действующие политические элиты, поскольку они не готовы бороться за себя, но и экономическую стабильность Франции и Германии. Мы знаем, о чем говорим. В Украине российскому вторжению предшествовала такая же гибридная война.
В Африке и Азии Россия уже воюет с западными демократическими странами: где-то использует регулярную армию, где-то современных каперов или конкистадоров в виде ЧВК "Вагнера" на службе Москвы.
С 2014 года удары наносятся точечно по государствам, имеющим большое значение для своих регионов из-за их расположения. Сирия в Азии, Центрально-Африканская республика, Мали и теперь Нигер в Африке. Россия целенаправленно выжимает западных союзников из этих регионов, расширяя свою зону влияния и пытаясь сформировать новую сеть союзников. Все происходит по лекалам СССР, оружием которых были перевороты, региональные войны, терроризм.
Этот путь СССР в 60 – 80-х годах 20 века спровоцировал сначала Карибский кризис 1962 года, а затем и эскалацию противостояния в 1983 году. Сейчас Москва проверяет на прочность страны НАТО в консенсусе по поводу использования 5 статьи Устава Альянса под условным лозунгом "Стоит ли Клайпеда Третьей мировой войны?". Отсутствие реакции на провокации из-за опасений спровоцировать Москву на прямую агрессию делают сценарий горячей глобальной войны все более вероятным.
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Уже сейчас можно с уверенностью констатировать, что попытки "утихомирить" Путина приводят к географическому расширению военных действий России во всех проявлениях: от прямого военного вмешательства до пропагандистских атак. Кроме того, война в Украине уже прошла точку невозвращения. Сотни тысяч погибших и раненых украинцев оставили глубокие шрамы на теле общества и просто вернуться в состояние 23 февраля 2022 уже не получится.
Запад должен пересмотреть свое отношение к войне в Украине
Самое главное – западные демократии, которые вовсю пытаются дистанцироваться от прямого противостояния России, уже находятся в состоянии войны с Кремлем, хотя и не осознают этого еще окончательно. Чем дольше не будут замечать – тем больше будет цена этой ошибки. Медленное осознание этого факта лидерами ведущих государств привело к мировым войнам и гибели миллионов людей. Мировая история не знает успехов политики умиротворения.
Окончательное осознание этих фактов нуждается в немедленном пересмотре Вашингтоном, Лондоном, Берлином и Парижем концепции "неучастия в войне" в сторону концепции "войны за защиту демократий от неспровоцированной агрессии" с использованием Украины как основного боевого крыла западного мира.
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В частности, необходимо сформировать:
- понимание США и союзниками целей в этой войне и алгоритм победы;
- прямую синхронизацию военных ведомств США и партнеров с ВСУ, которые должны практически стать составляющей армий стран западных демократий;
- прямую поддержку оппозиционных сил в России, независимо от их направленности и идеологии;
- инструменты привлечения бизнеса США и партнеров в экономику Украины на эксклюзивных условиях;
- действия служб внутренней безопасности США и союзников на гибридную агрессию России и ее атаки на демократические институты западных демократических государств;
- программу использования ВСУ для прекращения военных действий России в странах Африки и Азии;
- привлечение политических сил Украины в кооперацию с демократическими институтами США и ее партнеров.
Эту дискуссию целесообразно инициировать уже сейчас путем закрытых обсуждений в комитетах, аналитических центрах и политических партиях США, Великобритании и ЕС с привлечением украинских политиков и чиновников.