Простое решение, которое не сработает

Коррупция там – даже мощнее украинской. Просто в Китае о ней говорить нельзя, если это коррупция друга Си Цзиньпина. А если не друга – то можно и расстрелять, но точно не говорить. А кто будет много говорить, того тоже можно расстрелять.

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Коррупционера останавливает не сила наказания, а неотвратимость. Если ты знаешь, что тебе за это ничего не будет, то какая разница, что именно тебе "не будет"?

Так поможет ли бороться с коррупцией в Украине приравнивание ее к государственной измене? Нет. Лишь снова вместо длинного тяжелого пути будет простое решение, которое не сработает.

Если еще вдобавок под предлогом этого разрушить антикоррупционную инфраструктуру, то в дополнение к коррупции получим еще один шаг по подрыву доверия наших западных партнеров. Это не слишком помогает во время войны. Когда мы просим у партнеров не только деньги, но и оружие. Много оружия. И очень много денег.

На Западе хитрость хода не оценят

И так именно разрушением антикоррупционной инфраструктуры назовут все западные партнеры попытку отдать расследование коррупционных преступлений в Службу безопасности Украины. Не оценят там хитрость хода, когда независимость антикоррупционных органов заставили усилить, но забрали у них смысл их существования.

Заметьте На фронте прослеживаются важные тенденции

Есть ли простое решение для борьбы с коррупцией? Нет, к сожалению. Есть только долгий путь. Худшая идея на этом пути – это петлять.