Ее проклинают, а она дальше процветает

Каждый президент Украины публично ставил целью преодоление или хотя бы уменьшение коррупции. И каждый конец концов обвинялся в кричащих коррупционных поступках, по крайней мере, его ближайшее окружение.

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У нас, пожалуй, самое большое в мире количество антикоррупционных органов, если сосчитать соответствующие общественные организации. На них тратятся сумасшедшие деньги. Но эффективность этой "борьбы" настолько плачевна, что министры, депутаты и пресса готовы решать проблему с помощью дуэлей и пари как Резников, Радина и Ткач.

На самом деле, это не смешно. Ибо это окончательный приговор всей нашей модели общественно-политических отношений. Очевидно, что с таким бременем у Украины нет цивилизованного будущего.

Во время войны коррупция не исчезла, даже не убавилась. Напротив, овладела новыми сферами и приобрела предельно наглый, откровенно мародерский характер. Большинство военнослужащих является тому печальным примером.

Так почему украинское общество проклинает коррупционную гидру, а она растет и цветет, как мальвы под плетнем у родного дома?

У нас сложилось заблуждение о природе коррупции, которое можно назвать персонифицированным. То есть во власть проникают нечестные люди, там находят таких же, начинают незаконные сделки для собственного обогащения и вовлекают в них всех у власти, включая высших должностных лиц. А вот если бы страну возглавил кто-то действительно честный, который бы сам не брал и окружению не давал, то украинская коррупция сразу упала бы на уровень демократических стран. Где она, конечно, существует, но не тотально.

Это наивный взгляд и только часть диагноза. Ибо не учитывает коррупцию, которую я называю институциональной.

Один человек не поможет: изменять следует всю систему

Да, жадная сволочь, готовая на все ради денег, живет повсюду. Но появление на украинском Олимпе даже настоящего праведника, который государству – все, а себе – ничего, кроме причитающегося по должности, проблему не решит. Потому что власть такого "божьего человека" в Украине упадет максимум через год.

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Представьте себе непридуманную ситуацию: новый, еще чистый президент, приводит в Раду кучу таких же новых депутатов. К нему прибегает его доверенный человек, испуганный такой, и докладывает: "Нардепы хотят денег. Хотя бы по 5 штук баксов в месяц. Потому что из других фракций и от олигархов им уже по 10 предлагают. Без денег фракцию не удержим – разбежаться. И тогда всему конец".

Да-да, слышу возмутительные возгласы читателей: "А зачем брал в список таких неустойчивых?". В общем о неустойчивых больше орут те, кому никогда взятки не предлагали и не предложат, они просто не представляют, как поведут себя в таком случае.

Общемировая практика подтверждает: если чиновнику положить на стол сумму в два – три его официальных годовых заработка, то ломается более 90%. В наших Офисе Президента, Верховной Раде и Кабинете Министров, а также различным учреждениям на уровне областных администраций циркулируют суммы больше этого годового заработка в десятки, а то и сотни раз! Где святых набрать, чтобы удержались?

Поэтому первым лицом принимается решение, что на фракцию, а, ну еще на содержание наших ботоферм, а, да, еще на спичрайтеров, мы возьмем у того олигарха, а пока закроем глаза на его сомнительные проделки. Потом вдруг выясняется, что новым, чистым министрам, чтобы они не пилили бюджеты министерств, нужно тоже приплачивать к зарплате. Чувствуете пикантность момента: за честную работу нужно платить из теневых средств.

Если снизу видят, что сверху начинают брать, то и себя не сдерживают. И пошло – поехало по всему миру. Обычно на подобное самоопределение у новой честной власти уходит максимум три месяца.

Разумеется, я упрощаю, но в Украине существует много направлений деятельности власти, на какие средства в бюджете не предусмотрены. А если их туда заложить, то бюджет сразу лопнет, а общество власть проклянет за расточительство. Это содержание провластных депутатов всех уровней, провластных медиа (телемарафон, говорите?), политических проектов разного направления, которые обязательно поддерживает власть. А еще нужны огромные средства на борьбу с политическими оппонентами, благотворительность, пиар власти в центре и на местах.

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Здесь уже разовой помощью от олигарха не обойтись. Поэтому властями создаются масштабные бизнес-участки с заведомо теневой коррупционной составляющей, на областные администрации и разные ведомства спускаются "планы по сдаче рогов и копыт" (как там Тищенко это называет – "константа"?), и ни один заметный бизнес не может работать без откатов власти.

То есть, такая тотальная коррупция становится непременной составляющей деятельности любой власти в Украине, власть без нее просто неспособна функционировать и выполнять, в частности, и сугубо государственные задачи. Потому я и называю эту коррупцию институциональной.

Подвиды коррупции для "общего блага"

А еще она самовосстанавливается. Значительные суммы от коррупционных сделок оседают в карманах коррупционеров как плата за риск. Этих средств обычно хватает не только на то, чтобы коррупционер и все его родственники жили в роскоши, но и на то, чтоб откупиться от преследования при смене власти и остаться в системе. "Новые лица" приходят, а "решалы" остаются у дел.

Наибольшего размаха и разветвленности эта система достигла при Викторе Януковиче: там каждому даже маленькому чиновнику в регионе доплачивали в конверте в обмен на постоянную готовность выполнить любую политическую или коррупционную задачу сверху. Центральная власть воровала почти открыто и мощно, создав теневую экономику, превосходящую легальную.

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При демократических президентах появилась тенденция этакого розового самооправдания. При Петре Порошенко депутат его блока рассказал, что коррупция у них есть, но средства от нее идут на борьбу с Владимиром Путиным и другими врагами Украины. Так у нас возникла "патриотическая коррупция".

Сейчас представители власти модифицировали ее в "коррупцию ради победы": да, пилим как украинские бюджеты, так и партнерские, но ведь на эти средства мы покупаем беспилотники, оружие, автомобили – все, что нужно для ВСУ. Тысячелетняя мудрость, что грязные инструменты пятнят и уничтожают всякую благородную цель, им неизвестна.

Воры, искренне верящие, что так они спасают Украину, прекратят воровать и не позволят другим? Скорее наоборот. Предполагаю, что после вожделенной победы у нас появится "коррупция для послевоенного восстановления" Украины – как-то нужно обслуживать западных инвесторов, няни всевозможные... Потом – для вступления в ЕС и НАТО, как иначе продвигать международные интересы Украины? А затем, в идеале, "коррупция ради преодоления коррупции".

И все это, между прочим, в тесном сотрудничестве с нашими зарубежными кураторами, которые совсем не белые и пушистые, а давно научились использовать украинскую специфику.

Потому и повторяю постоянно: без коренного изменения общественно-политической модели в Украине нам из этого дерьма не выбраться.

Новая модель должна предусматривать действенные предохранители против институциональной коррупции. Элементами этого должно стать изменение избирательного законодательства, механизмы постоянного контроля общества за властью с возможностью отзыва любого чиновника в период между выборами, запрет самопиара власти через собственные СМИ, жесткий контроль расходов чиновников и аффилированных лиц, прозрачные общественные фонды для премирования эффективных чиновников, введение понятие общественной репутации и другое.

И да, честный неподкупный человек во главе страны таки нужен, здесь я согласен с общественными ожиданиями. Ибо преобразования, которые нам жизненно необходимы, можно сделать по запросу снизу, но исключительно по инициативе сверху.