Как вредит тезис о "две – три недели"

Удивительным образом в 2014 году я себе давал минимум 5 лет этой войне, а дальше как будет. Удивительно потому, что я был довольно молод, но, несмотря на это, все равно уменьшал для себя ожидание скорости и легкости победы.

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Я почти уверен, что именно это дало мне возможность не сойти с ума за столь долгий срок. Можно промониторить, что военные (настоящие, а не те, кто просто надел военную форму) уже год говорят о том, что война не будет быстрой, "мобики" уже давно закончились, не надо недооценивать врага.

Однако факт остается фактом, люди не любят плохих новостей, а на сладкоголосых болтунов слетаются как пчелы на мед. Вот только это далеко не мед, да и они в таком случае уже не пчелы.

Что ж, с течением времени Homo sapiens дает признаки разума при неизменном напоминании и начинает задумываться "что-то здесь не так". Конечно, забавно видеть, как некоторые визгливые политические деятели резко вращаются на 180 градусов и с серьезным лицом начинают говорить, мол: "Да, она быстро не закончится, надо готовиться". Хитрые лицемеры знают, что у людей очень короткая память. Однако многие из них прикрываются "благими намерениями успокоения и недопущения паники".

Подсознательно массы, конечно, их поддерживают, издавая свое волнение в начале полномасштабного вторжения за массовую панику. Попробую объяснить на примере. Когда ты сидишь в окопе и по тебе работает "вся артиллерия мира", ты тоже волнуешься, у тебя колотится сердце и ощущения не самые приятные. Однако если ты хорошо подготовленный солдат, то понимаешь, что паника сделает только хуже.

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На базовом курсе боевой подготовки сержанты предупреждали тебя, что дальше будет труднее. Ты, как сознательный боец, верил им и готовился, отчеканил в памяти их наставления. Таким образом, ты стал стрессоустойчивым к определенным ситуациям, потому что тебя к этому готовили. Услышав от них сотни раз, что тебя могут ранить, убить – ты не запаниковал и не убежал. Представьте на секунду, что сержанты обучали противоположным образом: "Там все будет хорошо, там не стреляют. Вообще можешь не переживать, если ты не справишься тебя прикроют другие. Они точно справятся, всегда уповай на кого-то, а не на себя". Уверенный солдат был бы спокоен и счастливо проходил службу до момента попадания на передовую. При первом обстреле подавляющее количество таких солдат запаникуют, большинство – погибнет, другие – сойдут с ума. Правы ли такие инструкторы и сержанты? Оправдывали ли вы их ссылаясь на "они хотели, как лучше, чтобы боец не запаниковал в начале".

Какой выбор должен сделать каждый украинец

Вот и видим результат. Психотерапевты (особенно частные) торжествуют, потому что людей загнали в эмоциональные качели от "теперь победим" до "что-то не все так хорошо, как хотелось". Меня лично переполняет печаль за украинскую нацию, за наивность большинства, за желание сознательно находиться в розовых очках, за фетиш до нытья.

Вместо того, чтобы вынести дерьмо из дома, большинство учится жить с ним в гармонии, потому, что оно твое и ты с ним "ничего не сделаешь". В моем же наивно-простом понимании, когда есть проблема – ее нужно решать. Именно решать, а не часами рассуждать о том, нужно ли ее решать или пожить с ней и привыкнуть, "а может что-то во мне не так" и тд.

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Проблема в том, что украинскому обществу нужно понять невозможность и скорее фатальность построения иллюзии покоя. Именно это и подразумевают военные, когда говорят, что война коснется всех. Главное, что нужно осознать – мы небольшое государство, воюющее против одной из "сверхдержав", превосходящей нас по количеству всех ресурсов. Наш враг очень силен и нам было, есть и будет очень тяжело его победить.

Может случиться так, что ситуация на фронте ухудшится, и мы должны быть готовы к этому. К сожалению, противнику хватает мотивации воевать против нас и убивать нас. Никто не знает, когда кончится война. Мне кажется, вам нужно проговорить это несколько раз. Почему? Потому что это абсолютная, стопроцентная правда. Проговорите, чтобы немного себя приземлить. Выдохнуть. Дальше следует выбор, который я уверен, что большинство уже для себя сделали:

или бежать за границу и на постоянной основе строить там новую жизнь;

или остаться в Украине.

Но все же этот текст для тех, кто остался, или тех, кто вернулся. С этого момента вы абсолютно объективно оцениваете общую ситуацию в Украине. Вы не будете ставить вопрос военному: "Как долго это продлится?", – и таким образом уже повысите моральное состояние Вооруженных Сил Украины.

Единственный способ, как не сойти с ума, – снять розовые очки

Далее вы спокойно живете, работаете, где помогаете подразделениям, донатите, поддерживаете или создаете общественные инициативы, которые актуальны, например, в направлении раненых военных и гражданских. Все это вы делаете с упоминанием, что война продолжается, лишний раз без напоминания и просьбы вы поддерживаете знакомого или незнакомого военного, перестаете поддерживать абсолютно деструктивные инициативы, а затем, когда мы победим, с чистой душой вернетесь к ним. Не будете провоцировать возникновения мнение у солдат на передовой: "А зачем и за кого я воюю?"

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Такое общество будет железобетонным сооружением, которое не рассыплется, если, например, завтра или послезавтра захватят один из крупных украинских городов или уничтожат другой. Мы будем готовы к этому, и это не значит, что мы проиграли. Война может быть достаточно непредсказуемой, ты можешь переломить ход действий в очень короткий срок (противник также может это сделать).

Сейчас наше общество – это картонный дом, который, наконец, постепенно обрастает кирпичом. Будьте уверены, если вы это поймете, вас ничего не сломает, и вы не сойдете с ума. Сейчас это важно и будет важно в дальнейшем, когда вы будете воспитывать своих детей сильными и такими, которые смогут защитить Украину, за которую уже погибли миллионы людей в разное время.