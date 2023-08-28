Проблем больше, чем пользы

Однако я бы в этом случае не торопился бы с такими выводами, пока действительно не установлен факт их отправки в Украину.

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Во-первых, Россия еще не исчерпала находящиеся на хранении ресурсы Т-62 и Т-54/55.

Во-вторых, танк Т-10 в свое время был очень неплохим и конкурентоспособным.

У танка было для своего времени одно из самых лучших бронирований. Он был более защищен чем Centurion A41 или М60, а также имел неплохие показатели мобильности и одно из лучших в классе удельное давление на почву. Дальность стрельбы так же поражала – более 4 километров в зависимости от типа выстрела.

Однако в наших реалиях это потерявшийся во времени мастодонт. Да, его можно использовать как импровизированную САУ, в общем, как используют сейчас оккупанты не только старые танки Т-62 и Т-54/55, но даже полусовременные Т-90М "Прорыв", Т-80БВМ, Т-72Б3. Но все же Т-10 геморройный.

Прежде всего, этих танков осталось очень мало, при этом большая их часть не подлежит восстановлению. Кроме того, у Т-10 специфическая пушка 122-миллиметров Д-25ТА или М-62-Т2, если говорим о танке Т-10М, требующем специфические непроизводимые выстрелы.

Те же выстрелы, которые остались на хранении, в состоянии, когда они сами представляют большую угрозу для экипажа, чем для обстреливаемого противника.

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Помимо этого, практически у всех стволов производимый ресурс и их целостность при отстреле – аналогично абсолютно непредсказуема.

В общем, очень много нюансов, которые говорят не в пользу снятия с консервации этих танков, потому что геморроя с ними еще больше чем с Т-62 или Т-54/55.

С другой стороны, если Россия действительно пошла на такие шаги, то это говорит об острейшем ресурсном кризисе, который пытаются заткнуть абсолютно всем.