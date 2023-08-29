Что усложняет контрнаступление ВСУ на Юге

По югу в целом – вчера, 28 августа, наконец-то было официальное подтверждение об окончательном освобождении Работино, и о том, что наши войска идут дальше вперед на Новопрокоповку и Очеретоватое. Из этого следует сразу несколько важных деталей.

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Для начала, в публичном пространстве уже возникла неразбериха, когда говорят о прорыве первой линии обороны россиян на Юге, а при этом почему-то подразумевают так называемую "линию Суровикина" с бетонными укреплениями и "пирамидками".

Но нет, только сейчас, в боях за Новопрокоповку и Очеретоватое, начнется прорыв этой самой "линии Суровикина". Возможно, эти бои станут еще сложнее, чем бои за то же Работино.

Но есть и положительный момент – за Очеретоватым бетонные укрепления оккупантов заканчиваются. От этой точки может открыться необходимое оперативное пространство для масштабного ввода в бой механизированных подразделений.

Есть такой нюанс. Фактически ВСУ зашли в Работино еще ориентировочно в 10-х числах августа, уже 23-го – над селом наши воины подняли флаг Украины, но только вчера, 28 августа, было объявлено об окончательном освобождении этого населенного пункта.

Очевидно, что эти несколько минувших дней были потрачены не только на создание своеобразного "буфера безопасности" вокруг Работино, чтобы наши войска могли идти дальше вперед, но также – на зачистку "заблудившихся" российских оккупантов, которые еще могли "цепляться" за край села.

Из этого, кстати, вытекает еще одна существенная проблема, которая усложняет (или усложняла) контрнаступление ВСУ на Юге. Российские захватчики довольно часто теряют управляемость на уровне целых подразделений (рота, батальон и т.д.), и тогда они уже не способны организовать действия при обороне или контратаках.

Зато они еще долго способны "цепляться" за свои позиции небольшими группами, образуя то, что русским военным сленгом называется очагом сопротивления. Чтобы зачищать такие "очаги", тоже нужны отдельные усилия наших штурмовых групп.

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Характер действий наших войск по Токмаку пока предсказывать рано. Заявленный вчера вектор движения на Новопрокоповку и Очеретоватое может указывать и на стремление нашего командования просто обойти узел обороны россиян в Токмаке, а может указывать и на то, что наши войска могут пойти на штурм позиций врага, ударив по самому неожиданному месту.

Активизация наших ударов по временно оккупированному Крыму еще не означает "установку огневого контроля". Это означает лишь появление возможностей наносить удары с определенной регулярностью.

Под Бахмутом россияне – количеством, мы – качеством

По Бахмутскому направлению – для начала сопоставим два факта:

по состоянию на 28 августа оккупанты до сих пор продолжали контратаки возле Клещеевки;

за прошедшую неделю наши войска освободили там 1 квадратный километр территории.

Это еще раз демонстрирует характер противостояния на этом участке фронта: россияне пытаются брать массой своих кадровых войск, а вот штурмовые бригады ВСУ преобладают их своим качеством.

Даже если в западных СМИ и дальше мусолится эта тема, командование ВСУ вряд ли пойдет на поводу и откажется от активных действий возле Бахмута с перебрасыванием штурмовых бригад на Юг. Не только потому, что наши войска имеют продвижение у города-крепости, но и потому, что здесь на поле боя удается сковывать российские боеспособные части, хотя бы не мешающие продвижению ВСУ на Юге. По данным из открытых источников, на Бахмутском направлении россияне имеют около 50 тысяч "штыков".

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У россиян есть ресурсы, чтобы давить на Купянском направлении

Купянское и Лиманское направления. Из официальных источников поступило уточнение, что только на Купянском направлении у россиян сейчас 45 тысяч "штыков", на Лиманском – 48 тысяч "штыков". А до этого командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявлял, что оккупанты сюда как раз перебрасывают дополнительные подразделения.

На самом деле россиянам есть откуда развертывать дополнительные соединения, они начали наращивать в дивизии десантно-штурмовые бригады, добавляя туда стрелковые батальоны. Уже вроде бы начали процесс создания общевойсковых армий на базе корпусов береговой обороны.

История в чем-то не новая, потому что прошлой осенью на Харьковщине потерпел разгром в частности 11-й корпус Балтийского флота из Калининграда.

За месяц Россия может поставить в строй до 20 тысяч "штыков". Это все означает, что у врага как минимум есть ресурсы, чтобы продолжать давление в направлении на Купянск.

Похоже, именно из-за ставки армии России на живую силу именно на этих двух направлениях фронта в США уже могут рассматривать вариант с передачей кассетных реактивных снарядов к HIMARS на дальность до 45 километров.

Если этот вариант действительно обсуждают в США, как утверждают отдельные западные СМИ, это все кажется очень логичным. Применение кассетных 155-миллиметровых снарядов DPICM уже помогло ВСУ не дать россиянам пройти в Купянск.