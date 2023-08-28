Ранее стало известно, что ВСУ зашли в село и установили украинский флаг в Работино. Теперь же населенный пункт зачистили от российских захватчиков.
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Освобождение Работино
Заместительница министра обороны Анна Маляр официально подтвердила освобождение украинскими военными села Работино. Ранее сообщалось, что ВСУ контролируют лишь часть населенного пункта – были серые зоны.
Теперь Работино освобождено полностью. Анна Маляр заявила, что ВСУ продолжают движение юго-восточнее населенного пункта и южнее Малой Токмачки.
Несмотря на яростное сопротивление оккупантов, Вооруженные Силы продвигаются на направлениях Новоданиловки, Новопрокоповки и Малой Токмачки, Очереватого. Анна Маляр добавила, что враг пытается всеми силами остановить движение украинских военных.
Мы знаем, что там идет сплошное заминирование. И укрепления бетонные. Враг, собственно, бросает на эти направления все свои силы,
– отметила заместительница.
Контрнаступление ВСУ на Юге
- Ранее сообщалось о продвижении ВСУ на Таврическом направлении – оккупанты вынуждены перебрасывать личный состав с других направлений. Россияне безвозвратно теряют там ежесуточно до 100 человек – не считая раненых и пленных.
- Институт изучения войны уверен, что Вооруженным Силам удалось преодолеть самый тяжелый участок российской обороны. Они сейчас наступают через основной комплекс российских оборонных линий.
- Украинские военные прорвали первую линию обороны россиян в Запорожской области. Однако резервы со второй линии участвовали в обороне россиян уже во время контрнаступления ВСУ. То есть они использовали значительную часть ресурса до того, как его действительно нужно было использовать.