Об освобождение села Работино в Запорожской области стало известно 22 августа. О деоккупации сообщили бойцы 47-й отдельной механизированной бригады.
К теме Может быть слабее первой: ВСУ приблизились ко второй линии обороны Работино, – ISW
Как люди жили в оккупации в Работино
Женщина рассказала, что тяжелее всего было в психологическом плане. Затем в селе исчезла вода и свет, а впоследствии – не стало и хлеба. Люди жили и питались тем, что удалось усадить под обстрелами.
Кстати, женщина недавно отпраздновала день рождения в оккупации – ей исполнилось 52 года. Сквозь слезы она рассказала, что получила на праздник шикарные подарки.
У меня были шикарные подарки. Мне подарили пирожки с шелковицей, три буханки хлеба, мама принесла букет роз, а кум – пол ящика баранок, которые нашел у оккупантов,
– рассказала женщина.
Женщина вспомнила дни по оккупации: смотрите видео
Что известно об увольнении Работино
- Заместитель министра обороны Анна Маляр 21 августа сообщила, что украинские защитники имели успех в направлении юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки Запорожской области. По ее словам, враг пытался вернуть утраченные позиции, но успеха не имел.
- На 6 утра 22 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что в направлении Работино Вооруженные силы Украины "имели успех". Через несколько часов освобождения села подтвердили в Минобороны.
- Впоследствии в сети опубликовали щемящие кадры из уволенного Работино. Жители сквозь слезы благодарили украинских защитников и рассказывали, как переживали дни в оккупации.
- Контроль над селом Работино Запорожской области важен для украинских военных, поскольку продвижение Украины в этом районе позволяет Силам обороны начать действовать вне самых плотных российских минных полей. Следует отметить, что в 25 километрах от Работино расположен второй опорный населенный пункт – Токмак. Уже в 48 километрах от него находится Мелитополь. То есть сейчас ВСУ на расстоянии 70 километров от Мелитополя.