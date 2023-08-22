ВСУ наступают на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Об этом рассказал спикер Генштаба Андрей Ковалев во время телемарафона.
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Что известно о ситуации
В направлении Работино Вооруженные силы Украины имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
В сообщении Генштаба говорилось о том, что на Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Работино Запорожской области.
21 августа Анна Маляр сообщала, что украинские подразделения имели успех в направлении юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки Запорожской области. Враг пытался вернуть утраченное положение восточнее Работино Запорожской области, но безуспешно.
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Что дает контрнаступление ВСУ на Юге Украины
- В Институте изучения войны (ISW) проанализировали, какие возможности оно открывает. Успехи защитников на фронте могут позволить им начать действовать в менее заминированных районах, где обосновались оккупанты, и быстрее достичь целей контрнаступления.
- Продвижение ВСУ вблизи населенных пунктов на границе Донецкой и Запорожской областей и западе Запорожской области, вероятно, имеет тактическое значение из-за особенностей структуры российских оборонных линий.
- 16 августа в Минобороны официально подтвердили, что украинские военные освободили поселок Урожайное в Донецкой области. Освобождение Урожайного позволит Силам обороны контролировать сразу две дороги: Заветное Желание и Старомлиновку.
- По словам депутата Запорожского областного совета Аскада Ашурбекова, если ВСУ пройдут плотную линию обороны захватчиков, следующим важным пунктом, вокруг которого будет происходить противостояние, может стать Токмак. Он отметил, что Токмак – ключ к освобождению не только Мелитополя, но и всей Запорожской области, ведь именно в Токмаке захватчики накапливают технику и живую силу.