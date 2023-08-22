ЗСУ наступають на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Про це розповів речник Генштабу Андрій Ковальов під час телемарафону.

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Що відомо про ситуацію

У напрямку Роботиного Збройні сили України мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

У повідомленні Генштабу мовилося про те, що на Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

21 серпня Ганна Маляр повідомляла, що українські підрозділи мали успіх в напрямку південно-східніше Роботиного та південніше Малої Токмачки Запорізької області. Ворог намагався повернути втрачені положення східніше Роботиного Запорізької області, але безуспішно.

Зверніть увагу! Село Роботине Запорізької області тимчасово окуповане російськими загарбниками із 6 березня 2022 року.

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Що дає контрнаступ ЗСУ на Півдні України