ЗСУ наступають на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Про це розповів речник Генштабу Андрій Ковальов під час телемарафону.
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Що відомо про ситуацію
У напрямку Роботиного Збройні сили України мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
У повідомленні Генштабу мовилося про те, що на Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.
21 серпня Ганна Маляр повідомляла, що українські підрозділи мали успіх в напрямку південно-східніше Роботиного та південніше Малої Токмачки Запорізької області. Ворог намагався повернути втрачені положення східніше Роботиного Запорізької області, але безуспішно.
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Що дає контрнаступ ЗСУ на Півдні України
- В Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували, які можливості він відкриває. Успіхи захисників на фронті можуть дозволити їм почати діяти в менш замінованих районах, де облаштувалися окупанти, та швидше досягнути цілей контрнаступу
- Просування ЗСУ поблизу населених пунктів на межі Донецької та Запорізької областей і на заході Запорізької області, ймовірно, має тактичне значення через особливості структури російських оборонних ліній.
- 16 серпня у Міноборони офіційно підтвердили, що українські військові визволили селище Урожайне у Донецькій області. Визволення Урожайного дозволить Силам оборони контролювати одразу дві дороги: на Завітне Бажання та на Старомлинівку.
- За словами депутата Запорізької обласної ради Аскада Ашурбекова, якщо ЗСУ пройдуть щільну лінію оборони загарбників, наступним важливим пунктом, довкола якого відбуватиметься протистояння, може стати Токмак. Він зазначив, що Токмак – це ключ до звільнення не лише Мелітополя, але й усієї Запорізької області, адже саме в Токмаку загарбники накопичують техніку та живу силу.