Таким чином загальна кількість втрат російської армії проти нашої держави становить 258 340 одиниць окупантів. Величезні втрати армія країни-агресорки зазнає й у своїй важкій техніці та озброєнні.

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Які втрати у техніці російської армії

Протягом минулої доби українські захисники успішно знищили таку техніку російських загарбників:

танків – 4 362 (+4);

бойових броньованих машин – 8 476 (+14);

артилерійських систем – 5 295 (+31);

РСЗВ – 721 (+2);

засобів ППО – 491 (+2);

літаків – 315 (+0);

гелікоптерів – 316 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 312 (+3);

крилатих ракет – 1 406 (+0);

кораблів і катерів – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 722 (+30);

спеціальної техніки – 797 (+3);



Втрати ворога на 22 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Росіяни мають шалені втрати на фронті