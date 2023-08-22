Таким чином загальна кількість втрат російської армії проти нашої держави становить 258 340 одиниць окупантів. Величезні втрати армія країни-агресорки зазнає й у своїй важкій техніці та озброєнні.
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Які втрати у техніці російської армії
Протягом минулої доби українські захисники успішно знищили таку техніку російських загарбників:
- танків – 4 362 (+4);
- бойових броньованих машин – 8 476 (+14);
- артилерійських систем – 5 295 (+31);
- РСЗВ – 721 (+2);
- засобів ППО – 491 (+2);
- літаків – 315 (+0);
- гелікоптерів – 316 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 312 (+3);
- крилатих ракет – 1 406 (+0);
- кораблів і катерів – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 722 (+30);
- спеціальної техніки – 797 (+3);
Втрати ворога на 22 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Росіяни мають шалені втрати на фронті
- В ГУР МО 20 серпня показали, як ліквідували російський комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21". Ця система може приглушувати ворожі безпілотники на відстані до 25 кілометрів.
- Крім того, військові з 3-ї штурмової бригади показали, як ефективно запускають окупантів у "політ" на Бахмутському напрямку. Таким чином вони змогли "задвохсотити" та "затрьохсотити" близько 20 росіян.
- Потерпають росіяни від дій ЗСУ і на Півдні. Так, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що наші захисники змогли знищити ще 3 човни російських загарбників у гирлі Дніпра.
- За кілька днів до цього Сили оборони знищили російських окупантів, що хотіли висадитися на Півдні нашої держави. Це вони планували зробити за допомогою човна.
- Зрештою, заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Сили оборони знищують оборонний потенціал окупантів. Маляр зазначила, що результати роботи Сил оборони слід оцінювати не тільки звільненою територією.