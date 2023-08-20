На оприлюднених кадрах видно, як в окупантів потужно вибухає. До речі, понад 20 "двохсотих" та "трьохсотих" росіян.
До речі Знищено 5 складів БК і знешкоджено 240 окупантів: ЗСУ потужно працюють на Таврійському напрямку
Запускати в політ окупантів під Бахмутом — вміємо, практикуємо,
– наголосили в 3-тій штурмовій.
Розповіли, що ворожа піхота засіла на позиціях вздовж дороги. За місцем розташування наші захисники навели та скоригували вогонь артилерійських засобів.
По окупантах відпрацювали підрозділи 3-тої штурмової, зокрема 1-го САДн "Команди Постріл" 2-го САДн, а також 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича. У ворога понад 20 вбитих і поранених.
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Сили оборони вже ліквідували понад 257 тисяч окупантів
Зауважимо, що станом на ранок 20 серпня українські захисники вже знищили:
- особового складу – 257 470,
- танків – 4 346 одиниць,
- бойових броньованих машин – 8 435 одиниць,
- артилерійських систем – 5 245 одиниці,
- РСЗВ – 717 одиниць,
- засобів ППО – 489 одиниць,
- літаків – 315 одиниць,
- гелікоптерів – 316 одиниць,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 304,
- крилатих ракет – 1 406,
- кораблів і катерів – 18 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 680 одиниць,
- спеціальної техніки – 790 одиниць.