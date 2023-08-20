На оприлюднених кадрах видно, як в окупантів потужно вибухає. До речі, понад 20 "двохсотих" та "трьохсотих" росіян.

До речі Знищено 5 складів БК і знешкоджено 240 окупантів: ЗСУ потужно працюють на Таврійському напрямку

Запускати в політ окупантів під Бахмутом — вміємо, практикуємо,

– наголосили в 3-тій штурмовій.

Розповіли, що ворожа піхота засіла на позиціях вздовж дороги. За місцем розташування наші захисники навели та скоригували вогонь артилерійських засобів.

По окупантах відпрацювали підрозділи 3-тої штурмової, зокрема 1-го САДн "Команди Постріл" 2-го САДн, а також 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича. У ворога понад 20 вбитих і поранених.

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Українські воїни відправляють окупантів у "вічний політ": дивіться відео

Сили оборони вже ліквідували понад 257 тисяч окупантів

Зауважимо, що станом на ранок 20 серпня українські захисники вже знищили: