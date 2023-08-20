Так, тільки за минулу добу наші захисники та захисниці ліквідували ще 460 російських загарбників. Окрім того, країна-агресор втратила багато техніки, пише 24 Канал.

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Втрати Росії у війні проти України

Від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 20 серпня ЗСУ ліквідували 257 470 окупантів. Також ворог втратив десятки тисяч одиниць техніки, зокрема:

  • танків – 4 346 одиниць,
  • бойових броньованих машин – 8 435 одиниць,
  • артилерійських систем – 5 245 одиниці,
  • РСЗВ – 717 одиниць,
  • засобів ППО – 489 одиниць,
  • літаків – 315 одиниць,
  • гелікоптерів – 316 одиниць,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 304,
  • крилаті ракети – 1 406,
  • кораблів та катерів – 18 одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 680 одиниць,
  • спеціальної техніки – 790 одиниць.