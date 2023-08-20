Так, тільки за минулу добу наші захисники та захисниці ліквідували ще 460 російських загарбників. Окрім того, країна-агресор втратила багато техніки, пише 24 Канал.
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Втрати Росії у війні проти України
Від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 20 серпня ЗСУ ліквідували 257 470 окупантів. Також ворог втратив десятки тисяч одиниць техніки, зокрема:
- танків – 4 346 одиниць,
- бойових броньованих машин – 8 435 одиниць,
- артилерійських систем – 5 245 одиниці,
- РСЗВ – 717 одиниць,
- засобів ППО – 489 одиниць,
- літаків – 315 одиниць,
- гелікоптерів – 316 одиниць,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 304,
- крилаті ракети – 1 406,
- кораблів та катерів – 18 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 680 одиниць,
- спеціальної техніки – 790 одиниць.