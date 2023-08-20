Так, тільки за минулу добу наші захисники та захисниці ліквідували ще 460 російських загарбників. Окрім того, країна-агресор втратила багато техніки, пише 24 Канал.

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Втрати Росії у війні проти України

Від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 20 серпня ЗСУ ліквідували 257 470 окупантів. Також ворог втратив десятки тисяч одиниць техніки, зокрема: