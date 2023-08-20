Только за минувшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали еще 460 российских захватчиков. Кроме того, страна-агрессор потеряла много техники, пишет 24 Канал.
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Потери России в войне против Украины
С начала полномасштабного вторжения на утро 20 августа ВСУ ликвидировали 257 470 окупантов. Также враг потерял десятки тысяч единиц техники, в частности:
- танков – 4 346 единиц,
- боевых бронированных машин – 8 435 единиц,
- артиллерийских систем – 5 245 единиц,
- РСЗО – 717 единиц,
- средств ПВО – 489 единиц,
- самолетов – 315 единиц,
- вертолетов – 316 единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4 304,
- крылатые ракеты – 1 406,
- кораблей и катеров – 18 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 680 единиц,
- специальной техники – 790 единиц.