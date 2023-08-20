Только за минувшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали еще 460 российских захватчиков. Кроме того, страна-агрессор потеряла много техники, пишет 24 Канал.

Обратите внимание Убийцы мостов и кораблей: как украинские надводные дроны "малыши" держат в страхе флотилию России

Потери России в войне против Украины

С начала полномасштабного вторжения на утро 20 августа ВСУ ликвидировали 257 470 окупантов. Также враг потерял десятки тысяч единиц техники, в частности:

  • танков – 4 346 единиц,
  • боевых бронированных машин – 8 435 единиц,
  • артиллерийских систем – 5 245 единиц,
  • РСЗО – 717 единиц,
  • средств ПВО – 489 единиц,
  • самолетов – 315 единиц,
  • вертолетов – 316 единиц,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 4 304,
  • крылатые ракеты – 1 406,
  • кораблей и катеров – 18 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 680 единиц,
  • специальной техники – 790 единиц.