Только за минувшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали еще 460 российских захватчиков. Кроме того, страна-агрессор потеряла много техники, пишет 24 Канал.

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Потери России в войне против Украины

С начала полномасштабного вторжения на утро 20 августа ВСУ ликвидировали 257 470 окупантов. Также враг потерял десятки тысяч единиц техники, в частности: