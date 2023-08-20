На обнародованных кадрах видно, как у оккупантов мощно взрывается. Кстати, более 20 "двухсотых" и "трехсотых" россиян.

Кстати говоря Уничтожено 5 складов БК и обезврежено 240 оккупантов: ВСУ мощно работают на Таврическом направлении

Запускать в полет оккупантов под Бахмутом — умеем, практикуем,

– отметили в 3-й штурмовой.

Рассказали, что вражеская пехота засела на позициях вдоль дороги. По местонахождению наши защитники привели и скорректировали огонь артиллерийских средств.

По оккупантам отработали подразделения 3-й штурмовой, в том числе 1-го САДн "Команды Выстрел" 2-го САДн, а также 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича. У врага более 20 убитых и раненых.

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Украинские воины отправляют окупантов в "вечный полет": смотрите видео

Силы обороны уже ликвидировали более 257 тысяч оккупантов

Заметим, что на 20 августа украинские защитники уже уничтожили: