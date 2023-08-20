На обнародованных кадрах видно, как у оккупантов мощно взрывается. Кстати, более 20 "двухсотых" и "трехсотых" россиян.
Кстати говоря Уничтожено 5 складов БК и обезврежено 240 оккупантов: ВСУ мощно работают на Таврическом направлении
Запускать в полет оккупантов под Бахмутом — умеем, практикуем,
– отметили в 3-й штурмовой.
Рассказали, что вражеская пехота засела на позициях вдоль дороги. По местонахождению наши защитники привели и скорректировали огонь артиллерийских средств.
По оккупантам отработали подразделения 3-й штурмовой, в том числе 1-го САДн "Команды Выстрел" 2-го САДн, а также 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича. У врага более 20 убитых и раненых.
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Украинские воины отправляют окупантов в "вечный полет": смотрите видео
Силы обороны уже ликвидировали более 257 тысяч оккупантов
Заметим, что на 20 августа украинские защитники уже уничтожили:
- личного состава – 257 470,
- танков – 4 346 единиц,
- боевых бронированных машин – 8 435 единиц,
- артиллерийских систем – 5 245 единиц,
- РСЗО – 717 единиц,
- средств ПВО – 489 единиц,
- самолетов – 315 единиц,
- вертолетов – 316 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 304,
- крылатых ракет – 1 406,
- кораблей и катеров – 18 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 680 единиц,
- специальной техники – 790 единиц.