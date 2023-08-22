Військово-промисловий комплекс Росії вже далеко не такий потужний, як перед повномасштабним вторгненням. Однак помилкою буде вважати, що росіяни не можуть виготовляти геть нічого. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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Чи може Росія виробляти нове озброєння

Для країни-агресора все відчутнішими стають втрати на війні проти України. Адже поповнювати їх виявляється доволі проблематично.

Якщо говорити такі артсистеми, як 2С19 "МСТА-С", не враховуючи вже новішої 2С34 "Хоста", такої техніки будувати повноцінно не можуть. В них всього залишилось 6 – 8 верстатів, що висвердлюють столи. Не заводів, а верстатів,

– зауважив Петро Черник.

Крім того, що в цих верстатах є багато західних деталей, росіяни не можуть виробляти конкурентно придатні одиниці.

Хоч у 2000-х роках Росія запаслась найрізноманітнішою кількістю устаткування. До того ж добувати до них запчастини і, особливо, програмне забезпечення, з кожним роком стає все важче.

"Але не настільки важко, щоб не розв'язувати цю проблему. В частині артилерії все лежатиме в площині "знімання зі складів". Те ж стосується і бронетехніки", – наголосив військовий експерт.

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"Мотлоху ще багато"

Зауважимо, що росіяни досі можуть виробляти 25 танків Т-90 на місяць. Більше потенціалу у них немає.

Але мотлоху мають неймовірно багато, ми це скасувати не можемо. Ми сміємось з Т-54, Т-55, але там серйозна гармата до 15 кілометрів завдання ударів,

– зазначив Черник.

Якраз цих гармат у Росії дуже багато. Мовиться про установку Су-100 ще з часів Другої світової війни, яка є наймасовішою у своєму роді.

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