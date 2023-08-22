Военно-промышленный комплекс России уже далеко не так мощен, как перед полномасштабным вторжением. Однако ошибкой будет считать, что россияне не могут изготовлять совсем ничего. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.
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Может ли Россия производить новое вооружение
Для страны-агрессора все ощутимее потери на войне против Украины. Ведь пополнять их оказывается достаточно проблематично.
Если говорить такие артсистемы, как 2С19 "МСТА-С", не считая уже более новой 2С34 "Хоста", такой техники строить полноценно не могут. В них всего осталось 6 – 8 станков, высверливающих столы. Не заводов, а станков,
– заметил Петр Черник.
Кроме того, что в этих станках есть много западных деталей, россияне не могут производить конкурентно подходящие единицы.
Хотя в 2000-х годах Россия запаслась самым разным количеством оборудования. К тому же добывать к ним запчасти и особенно программное обеспечение, с каждым годом становится все труднее.
"Но не столь трудно, чтобы не решать эту проблему. В части артиллерии все будет лежать в плоскости "снятие со складов". То же касается и бронетехники", – подчеркнул военный эксперт.
Петр Черник о возможностях ВПК России: смотрите видео
"Хлама еще много"
Заметим, что россияне до сих пор могут производить 25 танков Т-90 в месяц. Больше потенциала у них нет.
Но хлама имеют невероятно много, мы это отменить не можем. Мы смеемся с Т-54, Т-55, но там серьезная пушка до 15 километров нанесения ударов,
– отметил Черник.
Как раз этих орудий в России очень много. Речь идет об установке Су-100 еще со времен Второй мировой войны, которая является самой массовой в своем роде.
Китай поставляет России вооружение: что известно
- Вопреки санкциям страна-агрессор продолжает получать вооружение от других стран. В частности, говорится о немалые поставки из Китая. Заметим, что еще ранее стало известно, что Пекин продает Москве товары двойного назначения. Но на этот раз в издании Telegraf сообщили о прямой военной помощи.
- Согласно расследованию журналистов, с июня 2022 по июнь 2023 более чем в три раза между странами вырос экспорт товаров, которые могут использовать в военной сфере. В частности, за два месяца широкомасштабной войны китайская компания передала российской тысячу дронов.
- А в первые недели наступления России компания Hems999 отправила стране-террористу два вертолета. Кроме того, с начала 2022 года и до первого квартала 2023 года фирмы из Китая присылали оптические прицелы более 50 компаниям России.