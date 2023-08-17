Из-за вражеских атак украинским пилотам приходится перемещать самолеты на другие аэродромы. Об этом сообщило издание The Financial Times.

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Россия пытается уничтожить взлетно-посадочные полосы для Су-24

Российские оккупанты бьют по авиабазам, взлетно-посадочным полосам и центрам подготовки пилотов на Западе Украины. Эти атаки преследуют одну цель – не дать Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp, которые запускают с самолетов.

Из-за регулярных атак Силы обороны вынуждены постоянно менять места дислокации важнейших вооружений и квалифицированного персонала. Как отмечают источники, Киев и его союзники рассматривают подобные вражеские удары как попытки разрушить украинские взлетно-посадочные полосы и парк бомбардировщиков.

Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что российские обстрелы по украинским авиабазам можно объяснить тем, что Кремль отчаянно хочет убедиться, что ВСУ не смогут бить по базам в Крыму.

Россияне знают, что они очень уязвимы. И худшее, что с ними может произойти – это если Украина получит возможность регулярно и точно наносить удары по базе Черноморского флота в Севастополе, авиабазам и логистическим узлам,

– заметил Ходжес.

Стоит прочесть Все, что они производят, – выпускают по Украине, – ГУР о ракетных обстрелах.

Массированный обстрел Украины 15 августа: коротко