Из-за вражеских атак украинским пилотам приходится перемещать самолеты на другие аэродромы. Об этом сообщило издание The Financial Times.
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Россия пытается уничтожить взлетно-посадочные полосы для Су-24
Российские оккупанты бьют по авиабазам, взлетно-посадочным полосам и центрам подготовки пилотов на Западе Украины. Эти атаки преследуют одну цель – не дать Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp, которые запускают с самолетов.
Из-за регулярных атак Силы обороны вынуждены постоянно менять места дислокации важнейших вооружений и квалифицированного персонала. Как отмечают источники, Киев и его союзники рассматривают подобные вражеские удары как попытки разрушить украинские взлетно-посадочные полосы и парк бомбардировщиков.
Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что российские обстрелы по украинским авиабазам можно объяснить тем, что Кремль отчаянно хочет убедиться, что ВСУ не смогут бить по базам в Крыму.
Россияне знают, что они очень уязвимы. И худшее, что с ними может произойти – это если Украина получит возможность регулярно и точно наносить удары по базе Черноморского флота в Севастополе, авиабазам и логистическим узлам,
– заметил Ходжес.
Стоит прочесть Все, что они производят, – выпускают по Украине, – ГУР о ракетных обстрелах.
Массированный обстрел Украины 15 августа: коротко
- Россияне ночью 15 августа нанесли массированный удар по Украине. Захватчики выпустили 28 крылатых ракет воздушного и морского базирования по 8 регионам нашего государства.
- Силам ПВО удалось обезвредить 16 из 24 крылатых ракет Х-101, Х-555 и "Калибр". К сожалению, защитникам не удалось ликвидировать 4 Х-22, ведь для этого им нужны средства.
- По данным МВД, в результате массированной ракетной атаки погибли три человека, еще 27 – получили травмы. Больше всего пострадавших во Львове – 19 гражданских.
- В результате террористического обстрела также получили повреждения 22 объекта гражданской инфраструктуры.