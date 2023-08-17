Руководитель объединенного прессцентра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк предположила 24 Каналу, удастся ли враг к массированным атакам на День Независимости. Она отметила, что россияне делают все возможное, чтобы посеять панику и напряжение среди украинцев.
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Угроза атак в День Независимости
Аналитики предполагают, что 22 – 24 августа враг может осуществить эскалацию. Речь идет о возможных массированных ракетных или дроновых атаках по территории Украины.
Гуменюк допустила вероятную угрозу массированных атак на День Независимости: смотрите видео
Россияне прилагают усилия, чтобы максимально спровоцировать мощное напряжение среди украинцев. Каждую ночь оккупанты атакуют разные регионы, применяя одиночные ракетные удары или небольшие "шахидные" атаки, как это произошло с Одессой.
Враг действительно может выдержать несколько суточную паузу. После которой, вероятно, может подтянуть ресурсы, сформировать резерв огневого применения и нанести определенные атаки. Действительно, сакральные даты для противника имеют значение,
– отметила Наталья Гуменюк.
В частности, на это способно повлиять очевидное преимущество сил обороны на линии фронта.
Как отреагировали на угрозу в Украине
- В украинской разведке заявляют, что перед Днем Независимости должны беспокоиться в России. Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий сказал, что "пока оккупанты находятся на нашей земле, спокойной жизни Московия не увидит и не почувствует".
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что от оккупантов следует ожидать чего угодно и когда угодно. По его словам, Воздушные Силы в канун Дня Независимости будут "более усиленно, взвешено и уверенно" контролировать ситуацию в небе над Украиной.
- В то же время Игнат подчеркнул, что украинские защитники будут делать все так, как каждый день. Ведь у нас на ежедневной основе раздаются воздушные тревоги, и каждый день есть угрозы.