Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк припустила 24 Каналу, чи вдасться ворог до масованих атак на День Незалежності. Вона зауважила, що росіяни роблять усе можливе, аби посіяти паніку та напруження серед українців.

Дивіться також У День Незалежності українці за кордоном утворять "‎Ланцюги Єдності": як взяти участь

Загроза атак на День Незалежності

Аналітики передбачають, що 22 – 24 серпня ворог може здійснити ескалацію. Мовиться про ймовірні масовані ракетні або дронові атаки по території України.

Гуменюк припустила ймовірну загрозу масованих атак на День Незалежності: дивіться відео

Росіяни докладають зусиль, аби максимально спровокувати потужне напруження серед українців. Щоночі окупанти атакують різні регіони, застосовуючи поодинокі ракетні удари або невеликі "шахедні" атаки, як це відбулося з Одещиною.

Зверніть увагу! У ніч на 14 серпня Росія тричі атакувала Одесу. По місту запустили дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та 8 крилатих ракет "Калібр".

Ворог дійсно може витримати кількадобову паузу. Після якої, ймовірно, може підтягнути ресурси, сформувати резерв вогневого застосування й завдати певних атак. Дійсно, сакральні дати для противника мають значення,

– зауважила Наталія Гуменюк.

Зокрема, на це здатна вплинути очевидна перевага Сил оборони на лінії фронту.

Як відреагували на загрозу в Україні