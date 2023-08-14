Відповів на це питання в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зазначив, що не варто ділитися припущеннями, чи атакуватимуть Україну у День Незалежності, передає 24 Канал.

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Росія завжди готова до атаки

За його словами, у момент спілкування з ведучими, у небі перебувають 30 повітряних цілей ворога. Мовиться про безпілотники, літаки-розвідники та винищувачі. Тож від окупантів слід очікувати чого завгодно та коли завгодно.

Засоби повітряного нападу, будь-які, чи то літаки, чи то ракети, – питання швидке. Ухвалили рішення, привели у бойову готовність, запустили,

– констатував він.

Так, Повітряні сили напередодні Дня Незалежності будуть "більш посилено, виважено та впевнено" контролювати ситуацію у небі над Україною. Втім, робитимуть все так, як роблять щодня. Адже у нас на щоденній основі лунають повітряні тривоги, і щодня є загрози.

Так, у ніч проти 14 серпня росіяни атакували Одещину. Для цього ворог використав крилаті ракети та дрони-камікадзе.

Скільки повітряних цілей збили

Почнімо з того, що ворог випустив 15 "Шахедів", а також 8 "Калібрів". Ними він бив у кілька хвиль: спочатку дрони-камікадзе, потім ракети, а потім знову дрони.

"Шахеди" запускали з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), а от "Калібри" – з акваторії Чорного моря, з фрегата у районі Ялти.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони усі цілі знищено. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття,

– звітують у Повітряних силах.

До слова, близько 05:00 на Бахмутському напрямку також вдалося знищити ворожий вертоліт Ка-52. Це зробили захисники зенітного ракетного підрозділу Повітряних сил ЗСУ.