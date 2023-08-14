Собственно, в ночь на 14 августа враг атаковал Одессу 15 "Шахедами" и 8 крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр". В Воздушных силах отчитались, что уничтожили все цели и отметили, откуда их запускали оккупанты.

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Откуда была атака на Одессу

Итак, по сообщениям Вооруженных Сил понятно, что несколько волн пусков беспилотников и ракет было из акватории Черного моря, а именно:

БПЛА атаковали Одессу с юго-восточного направления – города Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае;

"Калибры" – с фрегата, базирующегося в районе Ялты во временно оккупированном Крыму.

Они заходили именно из акватории Черного моря для того, чтобы быть минимально близко обнаруженными (возле объектов-целей – 24 Канал) для того, чтобы максимально выполнить поставленную задачу. Но Силы противовоздушной обороны были готовы и отработали по ним,

– также рассказала спикер ОК "Юг" в эфире телемарафона.

Где находится Приморско-Ахтарск: ищите на карте от Google maps

Расположение Ялты в Крыму: смотрите на карте от Google maps

Обратите внимание! Среди прочего, в Воздушных силах констатировали, что был уничтожен самолет Ка-52 "Аллигатор" на Бахмутском направлении 14 августа.

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