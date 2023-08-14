В ночь на 14 августа вражеская армия в который раз за это лето засвидетельствовала, что готова терроризировать мирное заселение, в частности Одесщины. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона назвала цель обстрелов Юга со стороны России, – информирует 24 Канал.

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Цель – портовая инфраструктура

По словам спикера, оккупанты выпустили по Одессе, в частности, дроны типа "Шахед", вероятно, из акватории Черного моря. Очевидно, беспилотники были направлены именно на портовую инфраструктуру региона. Однако Силы противовоздушной обороны защитили эти объекты.

Такая активность захватчиков вполне может быть связана с желанием мести из-за того, что Украина не хочет идти на компромиссы с Кремлем по зерновому соглашению.

Не решен вопрос с зерновым соглашением. Враг продолжает мстить за эти нерешенные вопросы и за то, что Украина не принимает его условия. Он продолжает давление на портовую инфраструктуру и регионы, которые могут быть, по его прогнозам, более уязвимыми в этом смысле. В частности, Одесщина как приморский, портовый регион – под угрозой,

– констатировала Гуменюк.

Обратите внимание! В июле 2023 года в Москве заявили о выходе из зерновой сделки и намерении не продолжать содействие в функционировании морского коридора, который обеспечивал экспорт нашего зерна в разные уголки мира. В то же время Украина после этого объявила об открытии временных коридоров и торговых портов, по которым могут курсировать судна, в частности, стран-членов НАТО. Эксперты уверены, что Россия не захочет вступать в прямую конфронтацию с Альянсом, обстреливая его корабли.

В то же время спикер предположила, что оккупанты преследуют цель рассорить Вооруженные Силы, власть и обычных украинцев, настраивая их друг против друга. В качестве инструмента они используют для этого как раз ракетные и дроновые удары, очевидно, хотя утомить людей от войны настолько, чтобы они "умоляли о переговорах". Не стоит сомневаться, что такой сценарий совершенно невозможен.

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