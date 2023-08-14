В ночь на 14 августа вражеская армия в который раз за это лето засвидетельствовала, что готова терроризировать мирное заселение, в частности Одесщины. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона назвала цель обстрелов Юга со стороны России, – информирует 24 Канал.
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Цель – портовая инфраструктура
По словам спикера, оккупанты выпустили по Одессе, в частности, дроны типа "Шахед", вероятно, из акватории Черного моря. Очевидно, беспилотники были направлены именно на портовую инфраструктуру региона. Однако Силы противовоздушной обороны защитили эти объекты.
Такая активность захватчиков вполне может быть связана с желанием мести из-за того, что Украина не хочет идти на компромиссы с Кремлем по зерновому соглашению.
Не решен вопрос с зерновым соглашением. Враг продолжает мстить за эти нерешенные вопросы и за то, что Украина не принимает его условия. Он продолжает давление на портовую инфраструктуру и регионы, которые могут быть, по его прогнозам, более уязвимыми в этом смысле. В частности, Одесщина как приморский, портовый регион – под угрозой,
– констатировала Гуменюк.
В то же время спикер предположила, что оккупанты преследуют цель рассорить Вооруженные Силы, власть и обычных украинцев, настраивая их друг против друга. В качестве инструмента они используют для этого как раз ракетные и дроновые удары, очевидно, хотя утомить людей от войны настолько, чтобы они "умоляли о переговорах". Не стоит сомневаться, что такой сценарий совершенно невозможен.
Больше об атаке на Одессу
- Кроме дронов, захватчики били по Одессе ракетами типа "Калибр" из Черного моря. Воздушные силы уничтожили все цели оккупантов – 15 ударных БПЛА и 8 крылатых ракет.
- В результате падения обломков вспыхнуло несколько пожаров. Собственно, пострадало общежитие одного из учебных заведений города, супермаркет. Также взрывная волна повредила окна в домах людей и автомобилях.
- По состоянию на 03:00 было известно о трех пострадавших от председателя ОВА Олега Кипера. Впоследствии официальные источники уточнили, что речь идет о сотрудниках супермаркета. Двое из них были госпитализированы.