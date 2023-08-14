Деталями ночной комбинированной атаки поделилась спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она рассказала, сколько воздушных целей россияне выпустили для атаки и сколько удалось сбить нашим силам ПВО, передает 24 Канал.

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Оккупанты выпустили дроны и ракеты в трех волнах

Этой ночью враг трижды атаковал Одесскую область. Применил разные волны, используя и ударные дроны, и ракеты морского базирования типа "Калибр". Всего 15 дронов запустили в двух волнах, в том числе по Одессе. И 8 ракет типа "Калибр". Все атаки отбили силы Противовоздушной обороны,

– подчеркнула Гуменюк.

В результате ракетной атаки вспыхнули два достаточно мощных пожара. По словам Наталии Гуменюк, с ними борются пожарные. Что касается пострадавших, то их трое. Все они – сотрудники супермаркета. Двое госпитализированы, а один от госпитализации отказался.

Что было под ударом россиян

Представитель ОК "Юг" отметила, что непосредственно центр города Одессы. Поэтому ракеты приходилось сбивать прямо над городом, над жилыми кварталами. Это и говорит о том, что именно туда ракеты россияне и направляли.

В частности, от падения обломков ракеты произошел пожар в гипермаркете. Понятно, что последствия и то, что вы видите, – последствия самого пожара. Ранения люди получили от взрывной волны и падения тех предметов, которые были в супермаркете,

– отметила она.

Что касается "Шахедов", то они тоже почти всегда заходят с Черного моря. Так что, с учетом траектории их полета, не исключено, что под угрозой была портовая инфраструктура. Несмотря на это, подчеркнула Наталья Гуменюк, силы Противовоздушной обороны отработали на отлично.

Наталья Гуменюк объяснила, почему враг запускает воздушные цели из акватории Черного моря. Это позволяет минимизировать их обнаружение, а значит – сбивание.