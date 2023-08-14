Деталями нічної комбінованої атаки поділилася речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона розповіла, скільки повітряних цілей росіяни випустили для атаки та скільки вдалося збити нашим силам ППО, передає 24 Канал.

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Окупанти випустили дрони і ракети у трьох хвилях

Цієї ночі ворог тричі атакував Одещину. Застосував різні хвилі, використовуючи і ударні дрони, і ракети морського базування типу "Калібр". Усього 15 дронів запустили у двох хвилях, зокрема по Одесі. І 8 ракет типу "Калібр". Усі атаки відбили сили Протиповітряної оборони,

– наголосила Гуменюк.

Внаслідок ракетної атаки спалахнули дві досить потужні пожежі. За словами Наталії Гуменюк, з ними борються пожежники. Що стосується постраждалих, то їх троє. Усі вони – співробітники супермаркету. Двох госпіталізували, а один від госпіталізації відмовився.

Що було під ударом росіян

Речниця ОК "Південь" зазначила, що безпосередньо середмістя Одеси. Через це ракети доводилося збивати просто над містом, над житловими кварталами. Це і свідчить, що саме туди ракети росіяни і спрямовували.

Зокрема від падіння уламків ракети сталася пожежа в гіпермаркеті. Зрозуміло, що наслідки і те, що ви бачите, – наслідки самої пожежі. Поранень люди зазнали від вибухової хвилі і падіння тих предметів, які були у супермаркеті,

– зазначила вона.

Що стосується "Шахедів", то вони також майже завжди заходять з Чорного моря. Тож, з урахуванням траєкторії їхнього польоту, не виключено, що під загрозою була портова інфраструктура. Попри це, підкреслила Наталія Гуменюк, сили Протиповітряної оборони відпрацювали на відмінно.

Наталія Гуменюк пояснила, чому ворог запускає повітряні цілі з акваторії Чорного моря. Це дозволяє мінімізувати їхнє виявлення, а отже – збиття.