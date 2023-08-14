У ніч на 14 серпня ворожа армія вкотре за це літо засвідчила, що готова тероризувати мирне заселення, зокрема Одещини. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону назвала мету обстрілів Півдня з боку Росії, – інформує 24 Канал.

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Ціль – портова інфраструктура

За словами спікерки, окупанти випустили по Одесі, зокрема, дрони типу "Шахед", ймовірно, з акваторії Чорного моря. Вочевидь, безпілотники були націлені саме на портову інфраструктуру регіону. Однак Сили протиповітряної оборони захистили ці об'єкти.

Така активність загарбників цілком може бути пов'язана з бажанням помсти через те, що Україна не хоче йти на компроміси з Кремлем щодо зернової угоди.

Не розв'язано питання зі зерновою угодою. Ворог продовжує мститися за ці нерозв'язані питання та за те, що Україна не пристає на його умови. Він продовжує тиск на портову інфраструктуру та ті регіони, які можуть бути, за його прогнозами, більш вразливими в цьому сенсі. Зокрема, Одещина як приморський, портовий регіон – під загрозою,

– констатувала Гуменюк.

Зверніть увагу! У липні 2023 року у Москві заявили про вихід зі зернової угоди та намір не продовжувати сприяння в функціонуванні морського коридору, який забезпечував експорт нашого зерна у різні куточки світу. Водночас Україна після цього оголосила про відкриття тимчасових коридорів та торговельних портів, якими можуть курсувати судна, зокрема, країн-членів НАТО. Експерти переконані, що Росія не захоче вступати в пряму конфронтацію з Альянсом, обстрілюючи його кораблі.

Водночас речниця припустила, що окупанти мають на меті розсварити Збройні Сили, владу та звичайних українців, налаштовуючи їх один проти одного. Як інструмент вони використовують для цього якраз-таки ракетні та дронові удари, очевидно, хотячи втомити людей від війни настільки, аби вони "благали про перемовини". Не варто сумніватися, що такий сценарій зовсім неможливий.

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