Дмітрія Пєскова попросили прокоментувати плани України щодо продовження експорту свого зерна Чорним морем за підтримки ООН й Туреччини та без країни-агресорки. Посіпака Владіміра Путіна став погрожувати, передає 24 Канал.
До теми Вийшла, щоб повернутися: для чого Росії ажіотаж з зерновою угодою
Що сказав представник Кремля
Пєсков заговорив про нібито ризики такої ініціативи через "бойові дії" та забув додати, що це саме Росія розв'язала повномасштабну війну з Україною.
Тут, безумовно, питання, яке потребує коментарів з боку наших військових, адже йдеться про зону, яка безпосередньо наближена до району бойових дій, і без відповідних гарантій безпеки там виникають певні ризики. Якщо щось оформлятиметься без Росії, то ці ризики повинні враховуватися,
– сказав він.
Прессекретар російського диктатора також заявив, що не може сказати, які країни "готові взяти на себе такі ризики". Окрім цього він звинуватив європейські країни у буцімто невиконанні умов "зернової угоди" та назвав їхню позицію "безсовісною".
Останні новини про вихід Росії з зернової угоди
- Нещодавно президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов у розмові з 24 Каналом пояснив, як можна гарантувати безпеку зернового коридору після виходу держави-терориста з угоди. Він запропонував 2 варіанти – залучити військовий флот Туреччини або використати спеціальний фонд, який створила Україна.
- Раніше Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив вчинок Москви. Він назвав вторгнення Росії в Україну протиправною війною та додав, що дії країни-агресорки продовжують шкодити мільйонам людей по всьому світу.
- Не так давно Антоніу Гутерреш написав листа Путіну. У ньому генсек ООН закликав російського диктатора повернутися до угоди. Також він запропонував державі-терористу альтернативу SWIFT.