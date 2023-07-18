Дмітрія Пєскова попросили прокоментувати плани України щодо продовження експорту свого зерна Чорним морем за підтримки ООН й Туреччини та без країни-агресорки. Посіпака Владіміра Путіна став погрожувати, передає 24 Канал.

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Що сказав представник Кремля

Пєсков заговорив про нібито ризики такої ініціативи через "бойові дії" та забув додати, що це саме Росія розв'язала повномасштабну війну з Україною.

Тут, безумовно, питання, яке потребує коментарів з боку наших військових, адже йдеться про зону, яка безпосередньо наближена до району бойових дій, і без відповідних гарантій безпеки там виникають певні ризики. Якщо щось оформлятиметься без Росії, то ці ризики повинні враховуватися,

– сказав він.

Прессекретар російського диктатора також заявив, що не може сказати, які країни "готові взяти на себе такі ризики". Окрім цього він звинуватив європейські країни у буцімто невиконанні умов "зернової угоди" та назвав їхню позицію "безсовісною".

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