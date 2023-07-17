Останнє судно у рамках дії "зернової угоди" вийшло з Одеси 16 липня. Турецький балкер TQ Samsun має доставити 23 500 тонн кукурудзи й 15 300 тонн ріпаку до Нідерландів, повідомляє 24 Канал.

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Захід засуджує рішення Росії

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішуче засуджує цинічний крок Росії щодо припинення Чорноморської зернової ініціативи, попри зусилля ООН та Туреччини.

ЄС працює над забезпеченням продовольчої безпеки для вразливих верств населення у світі. "Маршрутами солідарності" продовжать доставляти агропродовольчу продукцію з України на світові ринки,

– наголосила президентка Єврокомісії.

Заступниця речника німецького уряду Крістіане Гоффман зазначила, що федеральний уряд звертається до Кремля з проханням продовжити угоду на експорт зерна з України. Адже суперечки між країнами "не повинні вирішуватися коштом найбідніших людей на цій планеті".

В уряді Німеччини також розраховують на те, що:

в майбутньому "зернова угода" не завжди укладатиметься на короткий термін,

експорт українського зерна буде можливим у довгостроковій перспективі.

Своєю чергою, депутат від партії "Зелених" у Бундестазі Антон Гофрайтер наголосив, що кремлівський диктатор Владімір Путін постійно намагається шантажувати світ за допомогою політики голоду. Російська ж пропаганда поширює фейки про те, що Захід буцімто не дозволяє експортувати російські сільгосппродукти, зокрема, збіжжя.

Гофрайтер наголосив, що така російська продукція не підлягає санкціям. Держави глобального Півдня мають це зрозуміти. На його думку, Захід повинен допомогти нужденним країнам не допустити катастрофи голоду, зокрема, розширивши альтернативні експортні маршрути.

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