Для Росії є неважливими наслідки, які її чекатимуть внаслідок виходу із "зернової угоди". А вони таки неодмінно будуть. Владімір Путін має власні мотиви для такого рішення. Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко.

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"Зернова угода" зупинена

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що в Росії немає домовленостей з Україною. Тобто вона фактично порушує домовленості з Туреччиною та ООН.

Це не стало сенсацією. Формально російська влада використовує для виходу з угоди те, що сталось з Кримським мостом. Таке рішення готувалось,

– зазначив Володимир Фесенко.

Росія розглядала варіанти призупинення угоди з новими ультиматумами, звинувачення України тощо. Власне, й Реджеп Ердоган попереджав, що може бути зрив "зернової угоди", закликаючи Путіна продовжити її.

"Важливо те, як Росія буде діяти далі в акваторії Чорного моря. Чи відновить атаки на українські порти. Атаки на порти можуть стати відновленням масштабних бойових дій, які можуть перекреслити все, про що домовлялося раніше", – зауважив політолог.

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Чому Росія вийшла з "зернової угоди"

Чорноморська зернова ініціатива діяла рік. Однак вже з листопада минулого року Росія розпочала шантаж. Тоді це було пов'язано з самітом G20. Мовляв, потрібно йти на поступки Росії. Зокрема, аби банки, які працюють з "зерновою угодою", могли проводити операції з використанням міжнародної системи SWIFT.

Фактично Росія шантажувала світ "зерновою угодою" вже більше пів року. Останній раз її продовжили на два місяці у зв'язку з виборами в Туреччині.

Вони зрозуміли, що Україна отримала додаткові доходи завдяки "зерновій угоді". Для них неважлива втрата власних доходів чи втрата "обличчя" в стосунках з глобальним Півднем,

– наголосив Фесенко.

Головне для росіян зараз знову відновити економічний шантаж України та політичний шантаж міжнародної спільноти.

"Шантаж – це улюблена зброя Путіна. Оскільки всі інші інструменти зараз не працюють, він вирішив вдатися до таких жорстких дій. Все інше – лише приводи", – зауважив політолог.

Варто зауважити, що вже з кінця червня Росія перестала пропускати нові торговельні кораблі в українські порти.

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