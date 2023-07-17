Окрім того, у пропагандистських ЗМІ заявили, що Росія також "відкликає гарантії безпеки" судноплавства у Чорному морі. Акваторію ворог знову класифікує як "небезпечний район", повідомляє 24 Канал.
Важливо Держава-крадій: як Росія вивозить і продає українське зерно
Росія згортає "гуманітарний коридор" у морі
Після вибухів на Кримському мосту росіяни традиційно вдалися до погроз та шантажу. Не оминули й "зернову угоду". Хоча термін її дії закінчувався у понеділок, 17 липня, проте тривала робота над її продовженням. Пошкодження Кримського мосту змінило ситуацію.
МЗС Росії заявило, що "Чорноморська ініціатива", тобто угода на експорт зерна, припиняє своє функціонування з 18 липня. Крім того, продовжувати її не збираються, оскільки країна-агресор також розформовує спільний координаційний центр у Стамбулі, який контролював "зернову угоду".
Окупанти також цинічно заявили, що "Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства, згортає морський гуманітарний коридор у північно-західній акваторії Чорного моря".
Росія відновлює режим тимчасово небезпечного району у північно-західній акваторії Чорного моря,
– цинічно заявили в МЗС Росії.
"Зернова угода" припинена: останні новини
- Російський диктатор Владімір Путін напередодні завершення терміну дії "зернової угоди" бідкався на буцімто невиконання умов. Він цинічно заявив, що головна мета – постачання зерна країнам, що його потребують, буцімто не виконується.
- З Одеси 16 липня вийшло останнє судно у рамках дії "зернової угоди". Турецький балкер TQ Samsun має доставити 23 500 тонн кукурудзи й 15 300 тонн ріпаку до Нідерландів.
- Після вибухів на Кримському мосту у Кремлі заявили про припинення дії "зернової угоди". Пєсков зазначив, що Росія негайно повернеться до "зернової угоди" щойно її домовленості буде виконано.
- Попри скасування "зернової угоди" Україна продовжить експортувати зерно. Нині існує кілька варіантів, як може здійснюватися продаж агропродукції.