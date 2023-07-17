Кроме того, в пропагандистских СМИ заявили, что Россия также отзывает гарантии безопасности судоходства в Черном море. Акваторию враг снова классифицирует как "опасный район", сообщает 24 Канал.
Важно Государство-вор: как Россия вывозит и продает украинское зерно
Россия сворачивает "гуманитарный коридор" в море
После взрывов на Крымском мосту россияне традиционно прибегли к угрозам и шантажу. Не обошли и "зерновое соглашение". Хотя срок ее действия истек в понедельник, 17 июля, однако продолжалась работа над ее продлением. Повреждение Крымского моста изменило ситуацию.
МИД России заявил, что "Черноморская инициатива", то есть соглашение на экспорт зерна, прекращает свое функционирование с 18 июля. Кроме того, продолжать ее не собираются, поскольку страна-агрессор также расформирует совместный координационный центр в Стамбуле, контролировавший "зерновое соглашение".
Оккупанты также цинично заявили, что "Россия отзывает гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря".
Россия восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря,
– цинично заявили в МИД России.
"Зерновое соглашение" приостановлено: последние новости
- Российский диктатор Владимир Путин накануне истечения срока действия "зернового соглашения" жаловался на якобы невыполнение условий. Он цинично заявил, что главная цель – поставка зерна нуждающимся странам якобы не выполняется.
- Из Одессы 16 июля вышло последнее судно в рамках действия "зернового соглашения". Турецкий балкер TQ Samsun должен доставить 23 500 тонн кукурузы и 15 300 тонн рапса в Нидерланды.
- После взрывов на Крымском мосту в Кремле заявили о прекращении действия "зернового соглашения". Песков отметил, что Россия немедленно вернется к "зерновому соглашению", как только его договоренность будет выполнена.
- Несмотря на отмену "зернового соглашения", Украина продолжит экспортировать зерно. В настоящее время существует несколько вариантов, как может осуществляться продажа агропродукции.