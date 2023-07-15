Путин провел разговор с Сирилом Рамафосой – главой ЮАР. Кстати, именно в эту страну глава Кремля может приехать на саммит БРИКС. В то же время, там видеть главу Кремля не очень хотят. Страна уже заявила, что "были рады, если бы он не приехал". Скоро Путин сможет посетить только свой бункер.

Обратите внимание У Эрдогана есть рычаги, чтобы дожать бункерного деда, – Братчук о продлении "зернового соглашения"

Путин снова жалуется на зерновое соглашение

Во время разговора с Рамафосой Путин традиционно ныл. В частности, о зерновом соглашении. Срок его действия в который раз завершится уже 17 июля. В то же время Путин посетовал, что условия соглашения – до сих пор невыполнены. По словам "бункерного деда", говорится об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.

Более того, главная цель соглашения, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована,

– выдал Путин.

Эрдоган говорил о продлении действия соглашения

Тем временем турецкий лидер Реджеп Эрдоган еще 14 июля заявил, что Путин вроде бы согласился на продление зернового соглашения. Президент добавил, что это соглашение позволит поставку зерна из украинских портов по Черному морю в другие страны мира. Тогда Эрдоган не раскрыл, на каких условиях Путин согласился продлить соглашение.

В то же время в Кремле оперативно начали опровергать заявление турецкого лидера. Для этого на арену российского цирка был выпущен пресс-секретарь Путина Дмитрий Пескова.